“Ghettolimpo” è il nuovo album di Mahmood. Ecco quando esce

Svelato titolo, cover e data di uscita del nuovo album dell'artista. Dal 20 aprile, il brano inedito “Zero” Mahmood Alessandro Alicandri







È in arrivo l'11 giugno 2021 il nuovo album di Mahmood. Dopo gli indizi che ha diramato negli ultimi giorni sui social, Alessandro ha rivelato il titolo e la data del nuovo progetto, "Ghettolimpo”. Ogni canzone di questo disco, un po' come il brano “Inuyasha” (certificato disco d'oro) è considerato non un singolo ma un “nuovo livello”, come nei videogiochi.

ll prossimo livello si chiamerà quindi "Zero" e porta lo stesso nome della serie di Antonio Dikele Distefano in uscita su Netflix il prossimo 21 aprile. La nuova canzone arriverà sulle piattaforme di streaming dalla mezzanotte del 21 aprile ed è scritta da Mahmood, D. Petrella, D. Faini e prodotto da Dardust.

Giugno si avvicina e le sorprese di questo album non sembrano essere finite. Il suo ultimo album è "Gioventù bruciata” lanciato nel 2019, ma nel frattempo ha continuato a pubblicare canzoni di successo come "Dorado” (doppio disco di platino), "Moonlight popolare” (disco d'oro) e “Rapide” (doppio disco di platino).



“Ghettolimpo” è l'unione delle parole "Ghetto" e "Olimpo”. Mahmood l'ha presentato usando le emoji del tridente di Nettuno, dio delle acque e delle correnti.

L'album apre a un mondo dalle molteplici sfaccettature, dove ogni traccia rimanda a una sua simbologia e alla storia di un personaggio che, come nei vari livelli di un videogioco, si rivela brano dopo brano. Un universo con molti rimandi, popolato da dèi dell'Olimpo insieme a svariati personaggi, dove si uniscono le suggestioni tratte dai miti greci insieme alle esperienze di eroi moderni che vivono la loro quotidianità, cercando di superare gli ostacoli nelle diverse situazioni. Nel "Ghettolimpo" di Mahmood non troviamo figure onnipotenti appartenenti a un luogo irraggiungibile, ma la descrizione di semplici persone straordinarie che cercano di dare un senso alla propria vita.