Gianna Nannini: «Viaggiando ho trovato la mia anima»

La cantante si divide tra album, tour europeo e un film sulla sua vita







Il 14 giugno compirà 70 anni, ma i festeggiamenti per Gianna Nannini iniziano in anticipo con “Sei nel l’anima” (scritto così, separando le parole “nel” e “l’anima”): è il suo 23° album in studio ed esce il 22 marzo.

«Per me le canzoni nascono da parole chiave» racconta l’artista toscana. «Sono partita dalla parola “anima”, che è il nostro modo di dire “soul”. Ogni Paese ha il suo “soul” e io ho cercato il mio, questa ricerca è diventata una missione che mi ha guidato nella composizione delle 12 canzoni».

Il viaggio ha portato Gianna negli Stati Uniti, in particolare a Nashville, nel Tennessee, la città capitale del country in cui il disco è stato registrato con l’aiuto di prestigiosi produttori come Andy Wright, Troy Miller e Raül Refree.

Ma per Gianna la festa continua il 2 maggio con l’arrivo su Netflix del film “Sei nell’anima”: tratto dal suo libro autobiografico, racconterà la prima parte della sua vita, dall’infanzia ai primi successi. E poi ci sarà il tour europeo che la vedrà esibirsi a Zurigo (25/11), Monaco (28/11), Firenze (14/12), Milano (17/12) e Roma (21/12). Grandissima e instancabile Gianna.