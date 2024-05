Gigi D’Alessio canta l’amore col figlio LDA nel nuovo album “Fra”

In attesa degli otto concerti (tutti sold out) di giugno nella sua Napoli, Gigi D’Alessio ci racconta il suo nuovo album, “Fra”. Il disco contiene 10 canzoni, tra inediti come “Nu dispietto” e grandi successi come “Io vorrei” e “Primo appuntamento”, rivisitati con la collaborazione di tanti artisti: da Guè, Geolier e Clementino a Elodie ed Ernia, fino ad Alessandra Amoroso e LDA, ovvero Luca D’Alessio, il figlio del cantautore.

Gigi, perché il titolo “Fra”?

«Ha vari significati: “Fra” sta per Francesco, il mio figlio più piccolo; ma è anche un richiamo a Napoli dove equivale al milanese “Bro”, cioè fratello, come gli amici che hanno cantato con me. E poi è anche una preposizione: “fra” un disco e l’altro, visto che questo è il primo capitolo di un progetto che avrà un seguito. La seconda parte, con altri otto brani, uscirà spero prima di Natale, con la stessa formula: inediti e canzoni storiche».

Che cosa accomuna le 10 canzoni?

«Le sonorità: ho ripreso alcuni brani “senza tempo”, anche di 20 o 25 anni fa, ma ripensati con il suono di oggi».

In che modo ha scelto i featuring?

«Sono partito dalle canzoni, ho fatto delle “demo” e ho cercato di immaginare quali amici avrebbero potuto essere i più adatti per cantarle insieme. Un esempio su tutti: Guè, Geolier e Clementino sono tre che non hanno mai mollato, così abbiamo inciso “Non mollare mai 2024”».

Com’è stato duettare con suo figlio Luca?

«Con Luca abbiamo voluto unire due “primi appuntamenti”: quello “ante social”, cioè il mio, e quello suo, al tempo dei social».

La aspetta una lunga stagione di live: tra il tour estivo, cinque date alla Reggia di Caserta a settembre, più i palasport a novembre e dicembre. Sorprese per i fan?

«Le sorprese con me non mancano mai! Ma se svelo tutto adesso, che sorpresa è? Vi lascio con il dubbio, venite ai concerti e lo scoprirete!».