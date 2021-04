Giordana Angi collabora con Loredana Bertè in “Tuttapposto” prima del nuovo album

Grandi notizie! È tempo di conoscere il futuro dell'artista nata a “Amici” Alessandro Alicandri







È tempo di novità: Giordana Angi, l'artista nata ad “Amici”, presenta il 29 aprile un nuovo singolo “Tuttapposto” (non ci sono refusi, lo scrive proprio così) con un duetto sorprendente: con lei ci sarà in un featuring la grande voce di Loredana Bertè. E non è tutto. Annuncia, infatti, anche il suo nuovo album: si chiamerà "Mi muovo” e sarà disponibile dal 14 maggio. Ma ecco le parole di Giordana dedicate a Loredana Bertè:

«Avere lei in questo brano è un regalo inestimabile oltre ogni aspettativa. Sapere di avere la sua stima mi dà felicità. È bellissimo sapere di aver inciso un featuring con lei, ogni volta che si incide una canzone è per sempre e questo mette pressione… ma, in questo caso, mi lusinga così tanto che resta solo la soddisfazione».

Contestualmente ha rivelato i titoli delle 10 canzoni (tutte inedite tranne "Siccome sei" e "Amami adesso”) che sentiremo nel suo nuovo disco, nel quale saranno contenuti altri due duetti, con Alfa e Briga. Ecco quindi la tracklist di “Mi muovo”.



1. Tuttapposto (feat. Loredana Bertè)

2. Farfalle colorate

3. Semplice (feat. Alfa)

4. Paolo e Francesca

5. Mi muovo

6. Chiama il mio nome (feat. Briga)

7. Non è estate

8. Siccome sei

9. Amami adesso

10. In bocca al lupo