Gli album più attesi in uscita nel 2023

Dopo il successo del "Loud Kids Tour" in America, i Måneskin si stanno preparando alla pubblicazione del nuovo attesissimo album: "Rush!" uscirà il 20 gennaio 2023 in tutti i negozi fisici e sulle piattaforme streaming. A seguire ripartiranno con la musica live in Italia, prima palasport e poi gli stadi.

LA TRACKLIST

Own My Mind / Gossip Feat. Tom Morello / Timezone / Bla Bla Bla / Baby Said / Gasoline / Feel / Don’t / Wanna Sleep / Kool Kids / If Not For You / Read Your Diary / Mark Chapman / La Fine / Il Dono Della Vita / Mammamia / Supermodel / The Loneliest