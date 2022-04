Gli Psicologi tornano con il nuovo album “Trauma”

Solitudine, ansia e progetti futuri: nel loro secondo disco, il duo racconta come la nuova generazione ha vissuto gli ultimi anni Psicologi Giulia Ciavarelli







Il loro album d’esordio, Millennium Bug, risale al 2020 quando avevamo appena messo il naso fuori casa dopo i lunghi mesi del lockdown: ora, il giovane duo formato da Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kvneki (Alessio Akira Aresu) torna sulla scena musicale per raccontare le conseguenze di quella chiusura che ha stremato loro ma anche i coetanei della nuova generazione.

Gli Psicologi trasferiscono in “Trauma”, secondo disco in uscita venerdì 29 aprile, il vissuto delle persone che li circondano divenute ancora a cui appoggiarsi per rimanere lucidi e ben saldi alla realtà quotidiana. Gli esponenti della generazione “post millennial” si allontanano dall’immaginazione del disco d’esordio, mantenendo sincerità e intelligenza compositiva, per dare vita a un viaggio introspettivo tra sensazioni, desideri e pensieri.

Preceduto dal successo dei singoli “Sui muri” e “Fiori morti”, il disco è composto da dieci tracce che alternano sonorità ideali per lasciarsi trasportare, come “Pagine” o “Tutto bene”, ma anche pezzi allegri e spensierati, che fanno venire voglia di saltare e ballare, come “Colore” e “Medicine”.

La cover di “Trauma” è la rappresentazione figurativa del concept dell’intero disco: un gruppo di amici ormai diventati grandi che hanno lasciato da parte la vita spensierata e a colori tipica dell’infanzia per affrontare la dura realtà di ogni giorno che appare senza colore, in bianco e nero. Agli amici della copertina si aggiungono due amici e colleghi di Bomba Dischi: gli Psicologi, infatti, duettano con Ariete e Franco126.

«Abbiamo trovato la nostra valvola di sfogo nel raccontare la vita attorno a noi, quindi meno immaginazione e più realtà, la realtà nostra e delle persone che abbiamo accanto, i nostri amici. Il titolo nasce esattamente da questo, è il minimo comun denominatore tra noi e loro, e non ha necessariamente una valenza negativa, perché in un trauma possono anche esserci risvolti positivi» racconta Drast.

Dopo la pubblicazione del nuovo lavoro discografico, manca la consacrazione dal vivo: gli Psicologi saranno in tour tutta l’estate tra show e festival musicali.

Le date del tour

17 giugno - Roma, Rock in Roma

23 giugno - Milano, Carroponte

24 giugno - Padova, Parco della Musica

2 luglio - Collegno, Flowers Festival

06 luglio - Arezzo, Mengo Music Fest

8 luglio - Assisi, Riverock Festival

9 luglio - Bologna, Sequoie x Oltre

14 luglio - Napoli, Arena Flegrea

15 luglio - Bitonto, Luce Festival

30 luglio - Patti Marina, Indiegeno Fest

6 agosto - Alghero, Festival Abbabula

8 agosto - Pescara, Zoo Music Festival

9 agosto - Versilia, Mediceo Live Festival

11 agosto - Lamezia Terme, Color Fest

20 agosto - Gallipoli, Parco Gondar

26 agosto - Lignano Sabbiadoro, Nottinarena 2022

27 agosto - Servigliano, NoSound Fest

28 agosto - Romano d’Ezzelino, Ama Music Festival