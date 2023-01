Guè: «“Madreperla” è l’album dei miei sogni»

Il rapper sale in cattedra per raccontare il nuovo disco in uscita venerdì 13 gennaio Giulia Ciavarelli







«Cercheremo di far capire come si fa il rap bene, a modo nostro»: a dirlo è il professor Guè Pequeno, che sale in cattedra in occasione del nuovo album “Madreperla” in uscita venerdì 13 gennaio. Cartellina bianca e occhiali da sole, il rapper ha tenuto una masterclass a Milano con l’obiettivo di ripercorrere le tappe fondamentali del suo genere e intrecciare il viaggio musicale nel mondo del rap con quello del suo nuovo progetto discografico.

L’ex Club Dogo trova una chiave piuttosto originale, e a tratti ironica, per spiegare alla stampa il “making of” di “Madreperla” che, come lui stesso ammette, ha tutte le caratteristiche per rimanere nel tempo: buon storytelling, rime iconiche, sound che detta tendenza, citazioni e realness.

La masterclass a Milano

Ad accompagnarlo nella nuova impresa, la costruzione del «disco dei miei sogni», c’è una leggenda dell’underground fin dagli Anni 90, Bassi Maestro, che ha prodotto tutte le dodici tracce.

Considerato uno dei massimi esperti italiani di musica e cultura hip hop, in passato aveva già collaborato con Guè, a cui è legato da un'amicizia ventennale, ma non si erano mai imbarcati insieme in un progetto così massiccio: «Da anni ho preso la wave di cantare su campionamenti, sono tornato a mio agio su quello che mi piace. Per fare un disco così volevo un producer di livello: dopo un po’ di birre, sono riuscito a convincerlo!» dice sorridendo.

“Madreperla” è un disco corposo, e molto libero: «Dopo tutti questi anni, ho il privilegio di fare quello che voglio: mi piace fare musica trasversale e trans-generazionale che possa soddisfare un singolo che gira, ma anche un feticista dell’hip hop. Mi spaventa uscire dalla mia zona di comfort, mi piace avere la hit ma non aspiro a Sanremo o a essere un volto televisivo».

L’album si può definire come una dichiarazione d'amore alle sonorità e agli artisti che hanno ispirato Gué fin dai suoi esordi. Ce lo spiega bene Bassi Maestro che, durante la masterclass, si posiziona dietro la consolle per svelare alcuni dei pezzi campionati nel disco: dalle atmosfere dark dell'hip hop newyorkese ai sintetizzatori psichedelici del G Funk di Los Angeles fino al minimalismo grezzo del dirty south e le hit di Ron e Tiromancino.

Un grande esercizio stilistico impreziosito dai featuring, svelati con un divertente video sui social: «Ho coinvolto artisti di ogni età e genere musicale: Paky, Anna e Sfera Ebbasta, Massimo Pericolo, Marracash e Rkomi, Mahmood (Sono stato il primo rapper a fare un pezzo con lui quando non lo conosceva nessuno!), Benny The Butcher e Napoleone, mi piace il rap partenopeo» racconta Guè.

Dalla cattedra…a Piazza Affari a Milano: giovedì 12 gennaio Guè Pequeno fa ascoltare il disco in anteprima con un evento gratuito e ricco di sorprese per tutti i fan che vorranno attendere insieme la pubblicazione ufficiale di “Madreperla”.

La tracklist

Prefissi

Tuta Maphia feat. Paky

Mi hai capito o no?

Cookies N'Cream feat. Anna & Sfera Ebbasta

Need U 2Nite feat. Massimo Pericolo

Leon (THE PROFESSIONAL)

Free feat. Marracash & Rkomi

Mollami PT.2

Lontano dai guai feat. Mahmood

Chiudi gli occhi - co prodotto da Shablo

Da 1k in su feat. Benny The Butcher

Capa tosta feat. Napoleone