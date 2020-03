Gulino: l’esordio da solista con l’album “Urlo gigante”

06 Marzo 2020 | 12:15 di Giulia Ciavarelli

«Se non scrivo canzoni mi ammalo. Ne ho bisogno, per sentirmi vivo, per essere felice» risponde Giovanni Gulino a chi chiede spiegazioni sul nuovo progetto discografico in uscita. È una domanda d’obbligo per chi esordisce da solista pur appartenendo a una band, in questo caso parliamo dei Marta sui Tubi. Infatti, l’inconfondibile voce del gruppo da ben quindici anni esce venerdì 6 marzo con Urlo gigante: «In questo album ho messo tutta la mia vita di questi ultimi anni. Per me era necessario tirare fuori tutti i pensieri e le sensazioni accumulate per lasciare spazio alle nuove emozioni che verranno da oggi in poi» racconta al pubblico sui social.

L’album (Woodworm/Universal), composto da undici inediti, è prodotto da Fabio Gargiulo e vede il featuring di Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista che canta nella traccia “Lasciarsi insieme” con gli arrangiamenti degli archi assegnati a Davide Rossi (Coldplay, U2).

Per presentarlo al pubblico, il progetto discografico è stato anticipato da "Un grammo di cielo", ritratto di una storia d’amore erosa dalla costante ricerca di conferme e "Bambi", la più recente uscita scritta pensando alla figlia.



Frutto di un lavoro speleologico all’interno del proprio io, è la testimonianza artistica di un uomo che ha imparato a confrontarsi con la triplice dimensione di padre, compagno e amante. La costante scoperta di nuove emozioni e l’incessante riposizionamento nelle dinamiche familiari hanno guidato Gulino nella scrittura del suo primo album.

Nella tracklist corposa, si inserisce anche il tocco dei Marta sui Tubi irrorato da soluzioni autoriali inedite e una veste artistica calata nella contemporaneità. La novità sta proprio nel sound del disco: accompagnato nell’opera di scrittura dal compositore e pianista Andrea Manzoni, Gulino è riuscito a cesellare un suono mutevole e ricco di peculiarità, in cui l’uso dell’elettronica si innesta sulla forma canzone (pop) rock per disfarla e arricchirla. A una nuova formula sonora si aggiungono testi profondi e gravidi di suggestioni dove ogni parola viene soppesata per caricarsi di significati mai univoci.

LA TRACKLIST

Bambi

Un grammo di cielo

Fammi ridere

Albergo a ore

Parapiglia

Sto

Dormiveglia

Tra le dita

Lasciarsi insieme

Sballamore

Il tempo lo dai tu