Guns N’ Roses: il nuovo singolo è “Absurd”

Dopo averlo proposto a sorpresa negli ultimi concerti, i redivivi Guns N' Roses hanno ufficialmente pubblicato il loro nuovo singolo dal titolo Absurd, il primo nuovo brano registrato dal cantante Axl Rose, il chitarrista Slash e il bassista Duff McKagan dalla loro storica reunion del 2016 (alla batteria, invece, c’è Brian Mantia).

Absurd è stata suonata dalla band per la prima volta durante la tappa del tour del 3 agosto al Fenway Park di Boston. «Alcuni di voi potrebbero aver sentito questo brano con un altro nome», la presentò Axl Rose quella sera. Infatti il nuovo singolo “deriva” direttamente da da Silkworms, canzone mai pubblicata, scritta durante le session dell’album Chinese Democracy ed eseguita dal vivo in diverse occasioni.

Il brano completamente riarrangiato, rappresenta il primo vero e proprio inedito della band e fa ben sperare per un album in arrivo. Per questo nuovo singolo i Guns hanno pubblicato anche un video: