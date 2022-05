“Harry’s House” è il nuovo album di Harry Styles

Il 20 maggio esce il terzo disco della popstar, che lo presenta live in un concerto speciale prima del tour Harry Styles Cecilia Uzzo







Benvenuti a casa di Harry Styles: il 20 maggio esce "Harry's House". Si tratta del terzo album studio della popstar inglese, a tre anni di distanza da "Fine Lines", disco certificato doppio platino con oltre 7 miliardi di stream.

Il nuovo album "Harry's House" è stato anticipato dal singolo "As It Was", uscito lo scorso 1° aprile che ha già conquistato le vette di classifiche come Spotify Global, Apple Music e Shazam e che è accompagnato da un videoclip diretto dal regista ucraino Tanu Muino (nominato ai Grammy Award) che ha commentato la collaborazione con il cantante: «Dirigere un video di Harry Styles è stato come un sogno che diventa realtà, perché è il mio artista preferito. Girare con lui è stato anche un po’ dolceamaro, perché da una parte è stato il giorno più felice della mia vita, dall’altro, al secondo giorno di riprese, il mio paese, l’Ucraina, è stato invaso, quindi si può solo immaginare con che tipo di emozioni eravamo sul set. Io e il mio team dell’Ucraina abbiamo riversato così tanto amore in questo video, e sullo schermo si vede. Sarà un videoclip che non dimenticherò mai, adesso posso andare felicemente in pensione».

"Harry’s House" è composto da tredici nuove tracce, registrate tra il 2020 e il 2021 tra Regno Unito, Los Angeles e Tokyo. Il disco è stato scritto da Harry con i suoi collaboratori storici, cioè Kid Harpoon, Tyler Johnson, and Mitch Rowland. Le nuove canzoni vengono presentate live per la prima volta nel concerto speciale "One Night Only in New York", che si tiene nella data di uscita del disco (20 maggio) presso la UBS Arena di Belmont Park. L’evento è disponibile in streaming disponibile in streaming in esclusiva su Apple Music (quindi, solo per gli abbonati) sabato 21 maggio (ore 3), domenica 22 maggio (ore 18) e giovedì 26 maggio (ore 17).

La tracklist di "Harry's House"

"Music for a Sushi Restaurant"

"Late Night Talking"

"Grapejuice"

"As It Was"

"Daylight"

"Little Freak"

"Matilda"

"Cinema"

"Daydreaming"

"Keep Driving"

"Satellite"

"Boyfriends"

"Love of My Life"

Il nuovo tour

Harry Styles porterà il nuovo album negli stadi e arene di tutto il mondo con il "Love on Tour", a partire dall’11 giugno, con la prima data a Glasgow (qui tutte le date). La popstar farà anche tappa in Italia, con due date sold out che sono state posticipate da febbraio: i concerti sono adesso previsti per il 25 luglio 2022 all’Unipol Arena di Bologna e il 26 luglio 2022 al Pala Alpitour di Torino.