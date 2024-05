Holden pubblica “Joseph”: dopo “Amici”, conosciamolo meglio

Sei canzoni di cui è autore e produttore. C'è anche un duetto con Gaia e la penna di Angelina Mango Alessandro Alicandri







A volte per conoscere qualcuno davvero devi incontrarlo e vederlo da vicino. Nel caso di Holden, il modo migliore per scoprirlo è entrare in contatto con la sua musica. Questo i telespettatori che l'hanno seguito nella sua esperienza ad "Amici" lo sanno bene e lo amano anche per la sua goffa forma di timidezza. Il 24 maggio ha pubblicato l'EP che porta il suo nome, "Joseph", un titolo che rende molto bene l'idea di quanto personale e viscerale sia il suo modo di intendere una canzone.

Il suo approccio "nerd" al processo creativo ha dato vita a un disco che mette in luce i suoi punti di forza: una cura del suono modernissima, fatta di dance ma anche di un gusto urban delicato, e la sua voce che, più delle parole, esprime emozioni che altrimenti farebbe parecchia fatica a esprimere. Nel disco c'è Gaia in un duetto accattivante fin dal primo ascolto ("Non siamo più noi due") e la penna di Angelina Mango che firma con Joseph il brano "Nuvola".

Dal 13 novembre sarà in tantissimi club italiani per il suo primo vero tour. Un'occasione imperdibile per scoprire come la sua musica nasca e si sviluppi dal vivo, in un modo che si preannuncia inedito rispetto a quanto abbiamo visto nel talent show di Canale 5.