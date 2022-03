Hu: il suo primo album è “Numeri primi”

Canta, scrive, suona e produce: dopo Sanremo, debutta con il suo primo disco Hu Giulia Ciavarelli







«Prima di salire sul palco di Sanremo avevo paura di tante cose, più di tutte non riuscire a comunicare bene chi sono veramente»: classe 1994, Federica Ferracuti, in arte Hu, è una delle novità più interessanti dell'ultima edizione di Sanremo. È salita sul palco insieme al rapper Highsnob, all'anagrafe Michele Matera, con "Abbi cura di te" «una canzone che brillava, come un inno» ci raccontava prima dell'esordio all'Ariston.

Da venerdì 11 marzo, Hu è pronta a debuttare con il suo primo progetto discografico: "Numeri primi" (Warner Music) è un viaggio tra l'elettronica da clubbing e suoni ricercati, tra testi profondi e molto intuitivi. Undici tracce, tra cui un duetto con Francesca Michielin, che arrivano dopo un grande lavoro di ricerca personale, una composizione innovativa che viaggia tra l'unicità dei sentimenti alla ricerca della propria indipendenza come esseri umani.

«Sono una persona molto curiosa, questo mi ha sempre mosso nella musica e nella ricerca della mia estetica. Ho imparato a suonare tanti strumenti musicali, perché sono andata a scoprire le radici di quello che volevo fare; se non hai consapevolezza di quello che stai facendo e non fai ricerca, non crescerai mai. L'obiettivo? Arrivare alle persone» racconta Hu durante la presentazione del disco.

«Parlo di numeri primi perché nella mia vita mi sono spesso sentita fuori posto e sbagliata. Solo da poco tempo ho capito quanto sia importante sentirsi “unici, irripetibili, indivisibili”. Nella vita si possono ritrovare altre persone che si sentono come noi per formare un tutt’uno, lo yin & yang» dice Federica.

«Volevo ritrovare quest’unicità per poter raccontare che cosa sono diventata oggi. Per questo ho inserito tutto ciò che mi appassiona: la synthwave, gli strumenti suonati, l’elettronica da club» conclude.

La tracklist