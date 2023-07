I Boomdabash pubblicano “Venduti”: un nuovo album che è già pieno di successi

Dal 14 luglio il disco contiene “Lambada” con Paola & Chiara e duetti con Al Bano, Villabanks, Emma Alessandro Alicandri







Nel bel mezzo dell'estate, il 14 luglio i Boomdabash lanciano il loro nuovo album “Venduti”, un disco che segue alcune compilation uscite in questi anni con i loro più grandi successi. Il punto è che pure “Venduti” è già pieno di hit. Dalla più recente “Lambada” con Paola & Chiara, passando per “L'unica cosa che vuoi” (disco d'oro), “Heaven” con gli Eiffel 65 (disco d'oro) e naturalmente “Tropicana” con Annalisa (3 dischi di platino), il contenuto è enormemente noto al grande pubblico.

All'interno ci sono alcune chicche imperdibili, come “Sud” cantata con Al Bano in un brano che parla della società italiana (senza filtri) e “Smoking on the Lambo”, dalle venature metal/rock realizzato con Cham, uno degli artisti giamaicani più interessanti della scena dancehall. C'è spazio per un brano realizzato con Villabanks (“Fake Taxi”) e “Graffiti” con la splendida voce di Emma (un brano molto in linea con il suo recente singolo "Mezzo mondo”). A seguire, ecco la nostra video intervista.