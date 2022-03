I duetti di Fabri Fibra in “Caos“, il nuovo album

Sempre controcorrente, il rapper ha scelto di non mostrare i duetti del disco. Ecco i feat. e i produttori Fabri Fibra Credit: © Mattia Guolo Alessandro Alicandri







Ci siamo sintonizzati su Spotify e su tutte le piattaforme di streaming alla ricerca dell'album di Fabri Fibra, il disco nuovo, “Caos”, arrivato il 18 marzo. Un album di grande qualità e denso di contenuti, con quell'immediatezza che solo Fibra sa garantire con la sua musica. Controcorrente, ha scelto di non mostrare direttamente, ma promuovere in grande stile i nomi degli artisti che hanno preso parte al suo disco. Il motivo (ipotizziamo) è lo stesso che porta molti di noi a farci un'opinione su un tema leggendo solo i titoli dei giornali e non i testi, a valutare qualcosa dalla sua scatola senza guardarne il contenuto. Ma i protagonisti dei duetti si sentono, con le loro identità fortissime. Qui vi diciamo chi sono.

Le canzoni e i duetti di “Caos”

Intro

GoodFellas con Rose Villain

Brutto figlio di

Sulla giostra con Neffa

Stelle con Maurizio Carucci

Propaganda con Colapesce e Dimartino

Caos con Lazza e Madame

Pronti al peggio con Ketama126

Fumo erba

Demo nello stereo

El diablo

Amici o nemici

Cocaine con Guè e Salmo

Noia con Marracash

Nessuno

Liberi con Francesca Michielin

Outro

Interessante, su Spotify, è anche il racconto nella sezione Storyline, che racconta in effetti i duetti e i segreti di questo album a chiare lettere. Il disco è diviso in 3 parti: la prima è dedicata al rap, la seconda è più rivolta alla nostra nazione, l'Italia, la terza è più personale e intima. Si scopre che ”Propaganda“ nasce da un'idea avuta con Davide Petrella e Zef (che torna anche in “Demo nello stereo”), che “Pronti al peggio” ha una base di Big Fish, “Fumo erba” invece è di Strage, “Brutto figlio di” “El diablo” “Outro” sono di 2nd Roof, Ketama126 è anche in “Noia”. La base di “Nessuno” è di D-Ross e nel brano Fibra canta (accade raramente). La base e il ritornello di “Liberi” sono entrambi di Francesca Michielin. “Stelle” invece è prodotta da Dardust.