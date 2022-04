I Modà pubblicano l’EP “Buona fortuna – parte seconda”

Da venerdì 22 aprile, la band torna con sei inediti prima del tour nei palazzetti italiani Giulia Ciavarelli







I "romantici", come li chiama la band, non vedono l'ora di rivederli suonare sul palco: prima di partire per un lungo tour, i Modà presentano un nuovo EP contenente sei inediti in uscita venerdì 22 aprile su tutte le piattaforme digitali. "Buona fortuna - parte seconda" segue la prima parte del viaggio musicale della band milanese, arrivato nelle mani dei fan nel mese di novembre.

Numerose sfaccettature dell'amore divise in tante piccole opere, che non potevano "costringersi" in un'unica tranche e diventare un progetto più ampio ma, forse, un po' troppo lento per il modo in cui sta viaggiando la musica.

Anche questo EP, come il precedente, contiene brani inediti firmati dalla band milanese, tra cui “In tutto l'universo", accompagnato da un video che racconta la storia d’amore tra il leader della band Kekko Silvestre e sua moglie, e il nuovo singolo “Oh Oh Oh” da venerdì in radio. Oltre alla versione digitale, "Buona fortuna - parte seconda" sarà disponibile in versione CD e versione box con CD e maglietta del Tour in esclusiva per Amazon.

«La pandemia ha ucciso molte persone care attorno a me, tutti tornano alla normalità ma io ho ancora paura. Spero di arrivare a quel giorno pronto per regalare nuove emozioni» e quel momento è arrivato: durante un'intervista di Sorrisi, Kekko ci ha raccontato le sue paure prima di affrontare una lunga serie di concerti in giro per l'Italia. I Modà partiranno il 2 maggio dal Forum di Assago a Milano e proseguiranno con Verona, Catania, Reggio Calabria, Bari, Roma ed Eboli.

La tracklist