I Modà ripartono da 6 nuove canzoni con “Buona fortuna – Parte prima”

I Modà: da sinistra, Stefano Forcella, Enrico Zapparoli, Kekko Silvestre, Diego Arrigoni e Claudio Dirani







Kekko silvestre e i Modà tornano il 12 novembre con il nuovo album “Buona fortuna - Parte prima”, un disco di sole sei canzoni.

Kekko, come mai solo sei?

«Ci siamo resi conto che ascoltiamo la musica in modo sempre più distratto. Facendo uscire tutte le canzoni subito ci pareva di buttarle un po’ via».

L’album è stato anticipato da “Comincia lo show”, un’accusa...

«...al bullismo sul web. Anche mia mamma ne è stata vittima: leggendo i commenti su di me e su di noi sui social si è spaventata».

Il nuovo singolo è “Fottuto inverno”.

«È una storia cinematografica. Parla di un amore finito, di ricordi che sembrano allucinazioni, della rabbia che nasce dall’impotenza».

Non è autobiografica.

«No, per niente. Questa estate ho sposato la mia compagna da oltre 20 anni, ben due volte. La prima in gran segreto a giugno, la seconda in Sardegna ad agosto in riva al mare».

A maggio tornerete finalmente sul palco. Come si sente?

«Impaurito. Ne sarò capace? La pandemia ha ucciso molte persone care attorno a me, tutti tornano alla normalità ma io ho ancora paura. Spero di arrivare a quel giorno pronto per regalare nuove emozioni».