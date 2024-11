I Negramaro e il nuovo album “Free Love”: «Finalmente liberiamo questo amore libero»

Il 22 novembre esce il loro nono album in studio che include dodici brani Solange Savagnone







Il 22 novembre esce “Free Love”, il nono album in studio dei Negramaro che include dodici brani tra cui alcuni già usciti come “Ricominciamo tutto”, presentato a Sanremo, e “Luna Piena”. «Finalmente liberiamo questo amore libero: “Free love” per tutti! Ed è stupendo perché dentro c’è tanta musica e soprattutto tanta amicizia, tante collaborazioni nate in modo naturale come l’amore è: naturale e libero» spiega Giuliano Sangiorgi.

Per questa nuova fatica si sono avvalsi della collaborazione di otto amici: Fabri Fibra, che canta una potente versione di “Fino al giorno nuovo”, Niccolò Fabi che presta la sua voce per il dolcissimo brano “Congiunzione astrale”, bello quanto “Io direi di sì” con Malika Ayane. E poi ci sono le voci di Tiziano Ferro, Elisa & Jovanotti, Aiello e JJ Julius Son che duetta con Giuliano nella canzone “Free love”.

Giuliano, qual è il “fil rouge” del nuovo album?

«La voglia di essere liberi a tutti i costi tranne uno: il rispetto degli altri. “Free Love” è libertà assoluta, pace, uguaglianza... tutto quello che sembra si debba difendere oggi, anche se l’unica cosa da cui bisognerebbe difendere questa libertà è il fatto di oltrepassare la libertà altrui. “Free Love” è un po’ un monito a imparare ad amare se stessi e gli altri, ma soprattutto a imparare dagli errori e a superarli».

L’album è stato registrato negli Hansa Studios di Berlino la scorsa primavera. Come mai è uscito soltanto ora?

«Poteva uscire già a maggio, ma stavamo preparando il tour negli stadi e dato che volevamo avere il tempo per incontrare i fan negli store, abbiamo rimandato. Tanto i nostri album non hanno una “scadenza” (ride)».

Inizierete a incontrare i fan a Milano il 23 novembre e terminerete il 9 dicembre a Corciano, in Umbria. A quando un nuovo tour?

«A settembre 2025 saremo in tour nei palazzi dello sport di diverse città italiane (si inizia a Jesolo il 22 settembre, poi Milano, Bologna, Torino, Firenze, Eboli, Bari, Messina per terminare a Roma il 29 ottobre, ndr).

E nell’attesa cosa farete?

«Intanto lavoreremo alla scaletta che è importante perché un disco nuovo allarga l’orizzonte di quello che può essere il concerto, non vediamo l’ora. Quello che è successo negli stadi la scorsa estate si amplierà di tutte le canzoni che si trovano in questo disco, che sono tantissime: ci sono i nuovi singoli e canzoni importantissime come “Berlino Est”. C’è anche un capodanno di mezzo: suoneremo ad Alghero, in Sardegna, dove desideravamo fortemente tornare. Ci saranno poi altri appuntamenti nell’attesa, anche all’estero. E sorprese che noi stessi vogliamo regalarci».



Una comparsata a Sanremo possiamo aspettarcela?

«Non credo. Sicuramente ricorrono i vent’anni di “Mentre tutto scorre”, magari succederà qualcosa con Carlo Conti, vedremo. Ma non saremo sicuramente in gara, una cosa che ci siamo concessi con Amadeus per raccontare la nostra storia e fare sentire quello che ancora abbiamo da dire».

“Marziani” è il nuovo singolo. Tu quando ti senti un marziano?

«Tutti i giorni, perché è completamente estranea la realtà che vivo rispetto a quello che vedo intorno a me. Continuo a sognare una certa realtà e a difenderla, anche se mi dispiace doverlo fare per cose così importanti. Parliamo infatti di amore libero, di pace, di diritti, di uguaglianza che mi sembrano cose scontate e invece sembra che ogni giorno si debba sconfiggere un mostro».