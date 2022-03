Il “Caos” di Fabri Fibra nel nuovo album di inediti

Sono trascorsi cinque anni da "Fenomeno" e ora il rapper è pronto a tornare Fabri Fibra Giulia Ciavarelli







«La gente mi dice "Ma c’hai 45 anni e ancora rappi?". A me dà sempre più gusto e divento sempre più bravo»: Fabri Fibra è tornato, lo ha fatto con un disco personale in cui ribadisce la sua posizione nel mondo musicale, risponde a chi lo critica e lascia spazio anche a duetti che si snodano lungo le diciassette tracce. "Caos" è un disco corposo, il decimo del rapper ma il primo per Epic Records/Sony Music: il suo pubblico può trovarlo su tutte le piattaforme digitali da venerdì 18 marzo.

Lo ritroviamo dopo un po' di assenza dai social, il luogo virtuale meno frequentato dal rapper, ma soprattutto a cinque anni dalla pubblicazione di "Fenomeno": nel mezzo, però, non si è mai tirato indietro nelle collaborazioni, sia cantate sia autoriali. Ci siamo ritrovati ad ascoltarlo nei lavori di Salmo, Francesca Michielin, Thegiornalisti, Mahmood, Marracash o Madame, ma anche all'interno di "Machete Mixtape 4" nel 2019.

Il video di "Propaganda" con Colapesce e Dimartino

«"Caos" è il mio decimo album. Ho impiegato tre anni per scriverlo e per selezionare le giuste strumentali, in questi giorni potrete farvi una idea di quanto lavoro ci sia dietro al disco. Una delle prime domande che mi hanno fatto è stata “come pensi che si collocherà il tuo nuovo album nella scena attuale?”, la mia risposta è stata “sinceramente, non lo so”» ha scritto sui social.

E continua: «In realtà nemmeno me ne preoccupo perché so che nei pezzi ho detto tutto quello che volevo dire, nel modo in cui lo volevo dire. Quando il disco piace a me, so che piacerà anche a chi mi segue. Molti mi hanno fatto notare che non esce un mio disco da cinque anni. Io ringrazio ogni singolo giorno di questi cinque anni perché sono serviti a darmi gli stimoli e le idee per scrivere nuovi testi».

Nel disco sono presenti numerosi ospiti: da Guè Pequeno e Salmo, Neffa, Madame e Lazza a Colapesce e Dimartino, Ketama 126, Francesca Michielin e Maurizio Carucci.

"Caos" si trasferirà anche sui palchi di tutta Italia con un tour per i festival estivi durante i mesi di luglio e agosto. I biglietti per le date del tour sono già disponibili sul sito di Ticketone.

Le date del tour

9 Luglio - Arezzo, Mengo Music Fest

10 Luglio - Legnano (Mi), Rugby Sound Festival

16 Luglio - Pordenone, Pordenone Live 2022

17 Luglio - Bologna, Sequoie Music Park

23 Luglio - Romano D’ezzelino (Vi), Ama Festival

27 Luglio - Castiglioncello (Li), Castiglioncello Festival

29 Luglio - Molfetta (Ba), Luce Music Festival

30 Luglio - Lecce, Oversound Music Festival

1 Agosto - Roccella Ionica (Rc), Roccella Ionica Summer Festival

3 Agosto - Catania, Sotto Il Vulcano Festival