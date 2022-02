Sfera Ebbasta, Shablo e Guè: sono alcune delle collaborazioni del disco, in uscita il 25 febbraio Giulia Ciavarelli







Si balla, tanto, e ci si emoziona: "Il giorno in cui ho smesso di pensare" è il nuovo album di Irama, un bel mix di ritmo e sonorità che incorniciano un sound in continuo divenire. A chiudere una tracklist di tredici brani c'è la sua hit sanremese: «Canterò per ricordare a chiunque abbia perso una persona cara quanto in realtà l'amore e la bellezza restino sempre nel presente» aveva dichiarato l'artista poco prima della sua esibizione di "Ovunque sarai".

Conclusa l'esperienza del festival, il successo si trasforma in numeri: oltre 15 milioni di stream e più di 9 milioni di visualizzazioni per il videoclip, il brano è disco d'oro in sole due settimane.

Con questo album, Irama si addentra nei territori della musica urban e di matrice latin/pop, in compagnia di numerosi ospiti: Sfera Ebbasta, Rkomi, Gué, Willy William, Lazza ed Epoque e di produttori del calibro di Shablo, Junior K, Mace, Merk & Kremont, Greg Willen e molti altri.

Come altri colleghi, anche per Irama è arrivato il momento di tornare sul palco: nel mese di aprile sarà protagonista di un mini tour nei palazzetti italiani, da Mantova a Roma, Napoli e Milano (sold out). I biglietti sono disponibili sul sito di Ticketone.

La tracklist