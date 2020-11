Il nuovo album di Fiorella Mannoia: “Padroni di niente”

06 Novembre 2020 | 8:58 di Redazione Sorrisi

Sulla copertina del nuovo album di Fiorella Mannoia, in uscita il 6 novembre, campeggia la sua figura di spalle, inconfondibile con quei capelli rossi ricci. Un’immagine potente, ispirata a un celebre quadro del 1818 (“Viandante sul mare di nebbia” di Caspar David Friedrich), in cui l’artista però non si trova di fronte a un paesaggio naturale, ma a una città costruita dall’uomo.



L’album si intitola “Padroni di niente”, come la bella canzone che lo apre (firmata da Amara): si riferisce a tutti noi, convinti di avere il dominio su un pianeta che ora si sta prendendo le sue rivincite. Spingendoci a concentrarci su ciò che è davvero importante: la nostra umanità.



Un disco molto ambizioso, quindi, che vede Fiorella affiancata da autori eccellenti come Ultimo (“Chissà da dove arriva una canzone”) e Simone Cristicchi (“La gente parla”), fino all’ultimo brano, “Solo una figlia”, in cui duetta con una cantautrice emergente, Olivia XX.