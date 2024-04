Il ritorno di Tony Hadley è pieno di swing

Con il nuovo disco "The mood I’m in" l’ex Spandau Ballet fa tre live italiani Giusy Cascio







Con la sua voce inconfondibile, Tony Hadley ci regala una perla: il 12 aprile l’ex frontman degli Spandau Ballet pubblica su tutte le piattaforme, in vinile e, in vendita solo con Sorrisi, in cd, il nuovo album “The mood I’m in”.

È una raccolta di 10 canzoni, tra classici di Frank Sinatra (“That’s life”), Tony Bennett (“I wanna be around”), Jack Jones (“The mood I’m in”), Nina Simone (“Feeling good”)... e l’inedito “Wait for you”. Abbiamo incontrato l’artista all’Apollo Club di Milano e abbiamo fatto quattro chiacchiere in allegria, davanti a un bicchiere di vino bianco.

Il titolo dell’album significa “Lo stato d’animo in cui mi trovo”. E lei, Tony, adesso di che umore è?

«Sono felice: l’album è pieno di swing, la vita è bella, ho una famiglia felice con una moglie e cinque figli che amo. E sono in Italia. Cosa si può desiderare di più?».

Il suo nuovo disco è a tutto swing. Da dove nasce questa passione?

«La mia passione per la musica swing risale a quando ero ragazzo. Amavo il punk dei Sex Pistols e dei Clash, ma la domenica a pranzo con i miei genitori ascoltavamo queste grandi canzoni che ho voluto reinterpretare. L’idea del disco è nata dopo una serie di mie esibizioni al Ronnie Scott’s, un famoso jazz club di Londra. Ho ricevuto tante standing ovation e allora con il mio manager, Matt (Glover, ndr) ci siamo detti: perché non fare un disco tutto swing?».

Nell’album c’è anche una cover swing di “Touch me” dei Doors. Un’idea originale: è sua?

«Non è pazzesca? L’idea l’ha avuta Matt ed è una delle cose più matte che io abbia mai cantato, sono molto fiero del risultato».

Fra tutte le canzoni del disco, ce n’è una che ha un significato speciale per lei?

«Sento molto mia “That’s life”: quando la canto ripenso sempre agli “up and down” della vita, ai momenti sì e a quelli no e penso che bisogna accettare tutte le fasi che si attraversano, anche le crisi, da cui poi si esce più forti, più maturi».

Che obiettivo ha con questo suo ultimo lavoro?

«Mi piacerebbe che arrivasse ai giovani. Vorrei che i ragazzi scoprissero il mondo swing, un genere così bello che sto già pensando di incidere un secondo disco».

Intanto presenterà questo nel “The Big Swing tour”: tre date organizzate da Imarts in cui sarà accompagnato dalla Jazz Band italiana del Maestro Comeglio: il 18 maggio a Padova, il 19 maggio a Milano e il 21 maggio ad Ancona (info: ticketone.it).

«E sarò in concerto qui da voi anche prima, con la mia band, The Fabulous TH Band il 18 aprile a Roma, il 23 aprile a Cesenatico e il 24 aprile a Mantova… Ormai in Italia sono di casa».

Cosa le piace di più del nostro Paese?

«Oltre all’accoglienza calorosa e all’affetto della gente? Il cibo. Tutto è buono, anche i piatti più semplici: ho appena mangiato branzino e spinaci per stare leggero ed era un secondo ottimo!».

E cosa mette in valigia di indispensabile ogni volta che viene in Italia?

«Il ferro da stiro per le camicie: in hotel non lo trovo mai».

Un souvenir che porta da qui a casa, in Inghilterra?

«Una bottiglia di olio extravergine di oliva».

Un messaggio in bottiglia per i fan degli Spandau Ballet più nostalgici?

«Grazie di esistere, spero che il mio animo swing vi conquisterà».

Ma ha visto che Gary Kemp, il chitarrista degli Spandau Ballet, ha appena suonato con Simon Le Bon, il cantante dei Duran Duran a un evento benefico?

«L’ho visto su YouTube, sì».

Reazione?

«Simon ha cantato “Chant No. 1 (I Don't Need This Pressure On)”, un brano molto difficile. Io forse avrei scelto per lui un'altra canzone, magari “Lifeline”. Ma, tutto sommato, ha fatto un ottimo lavoro. Io adoro i Duran Duran. Onestamente, credo che nella loro carriera abbiano sperimentato più degli Spandau».