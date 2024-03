Il Volo fa 15 anni e festeggia sulle stelle

Il trio racconta l’album "Ad astra" in attesa di girare di nuovo il mondo Stefania Zizzari







Un regalo speciale è quello che Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone si sono voluti fare per i 15 anni di carriera come Il Volo: il loro primo disco di inediti. Si intitola “Ad astra” (“verso le stelle” in latino, ndr), esce il 29 marzo e contiene 11 brani.

Tra questi ovviamente, “Capolavoro”, il brano che hanno portato all’ultimo Festival di Sanremo, e “Saturno e Venere”, dove canta con loro Irama. «In questi anni siamo cresciuti, ognuno di noi con la propria personalità e le proprie passioni» dicono i tre. «Il risultato è un progetto in cui emergono le nostre diverse sfumature personali e vocali, che provano come dalla diversità nasca la scintilla».

Ad aprile inizia un tour mondiale che li porterà in Cina e in Giappone, per poi arrivare in Italia con “Tutti per uno”: quattro serate all’Arena di Verona (9, 11, 12 e 13 maggio) che andranno in onda su Canale 5. Il tour italiano proseguirà poi con 20 date fino a settembre, mentre a ottobre si torna in Europa.