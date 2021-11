In “30”, Adele è cambiata, ma non la sua voce

Il 19 novembre esce l’atteso quarto album della grande cantante inglese Adele Redazione Sorrisi







L’abbiamo vista crescere, letteralmente, attraverso i titoli dei suoi album: da “19” a “21” (il più venduto del secolo, con 31 milioni di copie) fino a “25”, i dischi di Adele hanno sempre inseguito la sua età, raccontandone la maturazione.

Il quarto, attesissimo, esce il 19 novembre e si intitola “30”. Per la cantante inglese è il disco più personale e adulto, una vera confessione, ispirata soprattutto dalla fine del matrimonio con l’imprenditore Simon Konecki, con cui ha avuto il figlio Angelo James (che oggi ha 9 anni). «Ma non è un album sul divorzio, semmai sul divorzio da me stessa» ha detto, ironicamente, Adele. Eppure la sua voce avvolgente è sempre inconfondibile e perfetta. E state pronti a commuovervi ancora.