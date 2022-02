Irama: i duetti del nuovo album “Il giorno in cui ho smesso di pensare”

Come aveva spiegato a Sorrisi prima del Festival di Sanremo presentando il brano “Ovunque sarai” (disco d'oro), Irama ha sentito forte il desiderio di tornare con un album dove, per la prima volta, lascia largo spazio alle collaborazioni. “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, in uscita il 25 febbraio 2022, vedrà la partecipazione di Sfera Ebbasta, Rkomi, Willy William, Shablo, Lazza, Shablo, Lazza, Guè, Epoque. Ecco quindi la lista dei brani completa con i titoli delle tredici canzoni.

Le canzoni del nuovo album

Sogno fragile

Baby - Capitolo XI

Una lacrima feat. Sfera Ebbasta

5 Gocce feat. Rkomi

Como te llamas feat. Willy William

Yo quiero amarte

Una cosa sola feat. Shablo

Colpiscimi feat. Lazza

Iride feat. Guè

Goodbye

Moncherie feat. Epoque

È la luna

Ovunque sarai