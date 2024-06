Ivan Granatino: la “Famiglia”, il dialetto, l’amore dei fan

Dal 14 giugno in formato fisico e vinile (ma è già disponibile in streaming), l'album che contiene il successo virale "Bella comme 'a te" Alessandro Alicandri







Il 31 maggio Ivan Granatino pubblica il suo nuovo album di inediti "Famiglia". 12 brani che l'artista campano pubblica dopo il successo virale del brano "Bella comme 'a te", con uno skit (voce parlata) di Marco D'amore. Non è l'unica sorpresa di un album nel quale c'è davvero, come dice il titolo, tanto della sua famiglia: il papà, sua moglie Maria e i due figli Carolina e Francesco. L'album per ora è in formato digitale, ma dal 14 giugno sarà disponibile anche in formato fisico e in vinile. Ecco cosa ha raccontato nella nostra intervista.

Intitolare un album usando la parola "Famiglia" è piuttosto insolito. Mi viene in mente un disco recente di Camila Cabello, ma è davvero raro che accada. Perché, secondo te?

«Perché è una responsabilità. E perché i valori che sono legati al concetto di famiglia sono meno importanti per tanti. L'album parla concretamente della mia vita, i soldi non hanno mai superato le persone che amo».

L'album a chi è dedicato?

«Di certo non solo ai miei parenti più stretti, dal 2009 racconto la mia vita che è fatta anche di amici, colleghi, persone che mi sono state accanto. La famiglia non è solo nella parentela».

Nel racconto del disco c'è anche molto dolore, non solo gioia.

«Sì esatto, ci sono emozioni altalenanti, spesso riflessive. Quando si parla di famiglia purtroppo non si parla solo di momenti felici, ma anche di delusioni e sconfitte. Tutto fa parte della vita e credo che sia importante come messaggio da trasferire ai miei due bambini. Il disagio che ho vissuto da ragazzino i miei figli molto probabilmente non lo vivranno, ma è importante che abbiano, attraverso di me, delle consapevolezze sul mondo che li circonda».

Con quasi 150 mila video su TikTok, "Bella comme 'a te" è diventato un successo social. Com'è nata?

«È nata in un momento molto difficile della mia vita, l'ho scritta mentre mia moglie veniva operata di ernia cervicale, un periodo di sofferenza durato in tutto tre anni, nei quali non ha mai smesso di occuparsi di noi. È curioso che una canzone così di cuore, melodica, non ballabile, sia arrivata al cuore del pubblico italiano in un social che spesso premia di più la leggerezza. Nel disco mantengo un po' lo spirito di quel brano: c'è molta riflessione, ma anche tanta speranza. C'è la voce di mio padre Lino in "Marì", un brano che si ispira alla cultura più antica della canzone popolare napoletana. Ma ci sono anche persone a cui tengo tantissimo che sento comunque un po' parte della mia famiglia, come Rosario Miraggio e Silvia Uras, con la quale mi concedo un momento più colorato ed estivo sulle note di "Core e Core"».

Qual è lo stato di salute della musica in dialetto campano oggi?

«È un viaggio infinito di uno stile che non ha mai smesso di crescere, un genere più che un modo di cantare che oggi piace a tutta l'Italia e anche prima dei trend rap e urban aveva già fatto il giro del mondo. È un genere musicale a parte, equiparabile al genere latino che si ascolta nelle playlist in streaming. Questo amore per la musica in dialetto però non corrisponde secondo me a una crescita di spazio nei luoghi in cui la musica tradizionale si fa sentire. Mi spiego meglio: mi è capitato di sentirmi dire che per alcune radio accogliere brani in dialetto può occupare "una quota", ma non può occupare troppo del palinsesto, poi le classifiche di Spotify o i trend su TikTok raccontano una realtà molto diversa. Da tantissimo tempo ho preso come metro di misura del successo del mio lavoro l'affetto della gente, i loro messaggi e il loro supporto, più che quello mediatico ed editoriale. Sono felice che il 14 settembre, in Arena Flegrea di Napoli, manchino solo una manciata di biglietti per celebrare il "sold out" in una location per 8 mila persone. Anche questo è essere famiglia».