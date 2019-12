J-Ax: il nuovo album si intitola “Reale”, ecco la tracklist

18 Dicembre 2019 | 14:09 di Giulia Ciavarelli

Al termine del 2019, J-Ax sceglie di dare ulteriori dettagli su quello che probabilmente sarà tra i primi album in uscita nel nuovo anno. Il 24 gennaio 2020 arriva "Reale", a più di due anni dal progetto con Fedez dal titolo "Comunisti con il Rolex".

«Con chi avrò collaborato e su quali canzoni?» chiede J-Ax ai fan sui social, lasciando intendere che nella tracklist composta da diciotto brani ci siano più duetti con i colleghi della musica. Il primo, però, lo svela proprio il rapper ed è con Enrico Ruggeri: «Il successo nel mondo della musica è solitamente misurato in dischi di platino, biglietti venduti e il sostegno della critica. Per me il premio più grande è, invece, la possibilità di avere una leggenda della musica italiana che partecipa al mio disco. Grazie Enrico per aver collaborato a "Reale", il tuo aiuto è stato indispensabile» scrive.

J-Ax presenterà il nuovo album pochi giorni prima della sua pubblicazione, il 22 gennaio, al Blue Note di Milano. A questo grande evento seguiranno tanti instore in giro per l'Italia nel mese di gennaio e febbraio dove il rapper incontrerà i fan ed eseguirà i brani del disco dal vivo.



LA TRACKLIST

1. Mainstream (La scala sociale del rap)

2. Supercalifragili

3. Quando piove, diluvia

4. Beretta

5. Pericoloso

6. La mia hit

7. Siamesi

8. Reale

9. Cristoforo Colombo

10. Fiesta!

11. Cuore a lato

12. Per sempre nell’83

13. Redneck

14. Il terzo spritz

15. Sarò scemo

16. A me mi

17. Ostia Lido (remastered)

18. Tutto sua madre (remastered)