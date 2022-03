“Joy” è la raccolta che celebra i successi di Raffaella Carrà

In occasione della Giornata internazionale della donna, il cofanetto contiene venti brani tra i più amati della regina della tv Giulia Ciavarelli







Una più bella dell'altra, cantate e ballate da intere generazioni: venti hit tra le più amate dell'indimenticabile Raffaella Carrà compongono "Joy", una raccolta celebrativa già disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 4 marzo. Sony Music ha voluto rendere omaggio a un’icona di stile davvero unica, alla donna che con la sua intelligenza, ironia e gioia di vivere è stata fonte di ispirazione per molte generazioni di donne.

«Ci sono delle personalità che rimangono sempre con noi. Raffaella è riuscita ad attraversare confini e generazioni con brillante genialità, contribuendo a rendere liberi tutti gli esseri umani senza alcuna distinzione. La gioia e l’amore che ha trasmesso continua a vivere in tutti noi» ha dichiarato Stefano Patara, General Manager Strategic & Catalogue di Sony Music Entertainment.

Evergreen e canzoni indimenticabili, da "A far l'amore comincia tu" a "Tanti auguri", "Pedro" e "Tuca tuca": nel cofanetto sono raccolti numerosi brani della regina della televisione che l'hanno portata ai vertici delle classifiche regalandole un successo discografico tra i più clamorosi non solo in Italia ma anche in Spagna, Francia e Sud America.

La raccolta viene pubblicata in tre versioni: doppio CD, doppio LP colorato e una speciale box in edizione limitata (disponibile dal 18 marzo) composta da doppio CD, doppio vinile, una stampa della copertina autografata da Mauro Balletti, un megamix in Vinile 12” con brani remixati da Get Far e una t-shirt celebrativa. In più, anche un libretto con scatti fotografici inediti di Raffaella e testi scritti da Sergio Japino, Vincenzo Mollica e Mauro Balletti.

La tracklist

A far l'amore comincia tu

Tanti auguri

Pedro

Fiesta (Versione spagnola)

Ballo Ballo (Versione originale dell’82)

Tuca Tuca

Ma che musica maestro

Rumore

Felicità, tà tà

Qué Dolor (versione spagnola originale dell’82)

0303456 (versione del 1999)

Sono nera

E salutala per me

Chissà se va

Amicoamante

Forte forte forte

El Borriquito

Latino

Mi sento bella

La Marimorena