La Rappresentante di Lista e il nuovo album “Giorni Felici”: «Alziamo la testa e tendiamoci la mano»

Dopo due Sanremo di successo con i brani “Amare” e “Ciao ciao”, La Rappresentante di Lista è tornata con un nuovo album che vi conquisterà: si chiama “Giorni felici”. «Non scindiamo mai la grinta dei suoni alle atmosfere dolci e cupe del nostro sentire» racconta Veronica Lucchesi, voce del gruppo «I nostri “giorni felici” sono quelli di un letto di casa che non genera solo sorrisi cullandoti, ma può diventare anche una gabbia».

Nell’album trovate la loro poetica guidata da sonorità sempre più potenti. «Io e Veronica cresciamo tra gli anni 90 e 2000, la musica di quegli anni non l’abbiamo solo ascoltata, ci ha attraversato intensamente» spiega il cantante e musicisita del gruppo, Dario Mangiaracina «ci siamo ispirati ai Blur, ai The Cardigans, a Fatboy Slim, ma anche ai suoni Anni 60 con i quali ci piace giocare in un modo tutto nostro».

Negli 11 brani anticipati dai singoli “Paradiso” e “La città addosso” troverete uno sguardo feroce e disincantato sul presente, in quest’era piena di illusioni alle quali bisogna rispondere con la forza del coraggio e della tenerezza.

In "Giorni felici" si sente tutta una contrapposizione tra malessere e speranza, tra divertimento e rassegnazione, è pieno di dualismi e spunti di riflessione.

Veronica: «È vero, ci appoggiamo a musiche grintose sulla vulnerabilità. Parliamo d'amore in atmosfere cupe, del bisogno di aiuto mentre facciamo ballare. "Giorni felici" rispetta appieno questo nostro spirito. Già dalla copertina si intravede il cielo, la leggerezza che trasmette, ma il sorriso al centro della scena sembra preso da un volto di "Night before Christmas". Non scindiamo mai la grinta dei suoni alle atmosfere del nostro sentire: i nostri “giorni felici” sono quelli di un letto di casa che non genera solo sorrisi cullandoti, ma può diventare anche una gabbia».

Dario: «Il disco è pieno di relazioni importanti, come quella tra padre e figlia, tra madre e figlia, in un racconto dove la rabbia repressa che viviamo in molti si sfoga allo stesso modo quando in larga scala lo sguardo non è più solo privato. Osserviamo con la stessa forza la società, come se la guardassimo curiosi dallo spioncino di una porta. Poi sta comunque al pubblico riempire quegli spazi di significato. Il nostro ruolo, e questo devo dire che è sempre stato un punto fisso dagli esordi, è di raccontare storie personali ma anche universali, nelle quali ci si possa riconoscere».

Le sonorità dei singoli hanno un piglio più "rock". È voluto?

«Io e Veronica cresciamo tra gli Anni 90 e 2000, la musica di quegli anni non l’abbiamo solo ascoltata, ci ha attraversato intensamente. Ci siamo ispirati ai Blur, ai The Cardigans, a Fatboy Slim, ma anche ai suoni Anni 60 con i quali ci piace giocare in un modo tutto nostro. Più che rock sentiamo di volere una musica che faccia venir voglia di alzare il volume degli amplificatori, recuperando lo spirito di quei brani che ti arrivavano direttamente al cuore».

Il singolo "La città addosso" parla della drammatica realtà di una società che ci ha promesso mari e monti, ma che alla fine ci ha spesso deluso. È un tema che ricorre molto nel disco.

Veronica: «Sì, parliamo in onestà di un mondo nel quale ti svegli un mattino e crollano tutte le tue certezze. Come quando ti rendi conto che la politica non sembra mai essere stata realmente vicina alla gente. Ai miei occhi sembrano bradipi, animali preistorici che generano solo delusione. La realtà è che la gente su tantissimi temi è dieci anni più avanti di chi gestisce il Paese. Viviamo in una società che mi ha fatto ritrovare sola a non chiedere aiuto per paura di chiedere aiuto. Viviamo in una realtà che nega la depressione, supporta solo l'idea di dovercela fare da soli, sempre. E invece no: dobbiamo alzare la testa per tenderci la mano».

L'occasione perfetta sarà il vostro imminente nuovo tour.

Dario: «Proprio in questi giorni siamo impegnati con le prove e ogni giorno di più ci rendiamo conto che questo disco sta diventando "tridimensionale". Ci saranno anche gli incontri nei negozi di dischi ma il concerto rimane una vera sacralità, il momento in cui possiamo comprendere come e quanto vengono recepite le canzoni, che vivranno grazie al pubblico, ai musicisti, a Veronica che le performa dal vivo. Non è stato facile scegliere i brani della scaletta con cinque dischi alle spalle, ma la continuità che abbiamo sempre dato al nostro percorso ci ha aiutati a collegarci in modo forte anche ai brani nel nostro primo disco. Quando li riascolto penso a quanto eravamo piccoli, ma anche a quanto sono fiero di quello che abbiamo costruito».