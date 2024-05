La rivincita dei Finley passa dal Forum (e da un nuovo album)

La band nata 22 anni fa ritorna con un album e un concerto-evento Giulia Ciavarelli







Protagonisti della scena pop-rock degli anni Duemila, icone della “generazione Mtv”: a 22 anni dal loro primo incontro, i Finley ritornano con l’album “Pogo Mixtape Vol.1” (dal 17 maggio) e un concerto-evento al Forum di Assago (MI) il 16 ottobre.

Partiamo dal live, perché in questi anni dal palco non siete mai scesi.

«È la nostra forza e ci abbiamo sempre creduto, anche quando le cose non andavano. Il Forum è un premio alla nostra costanza, un sogno che si realizza».

A quale periodo vi riferite?

«Dopo i primi tre dischi sentivamo il bisogno di maggiore indipendenza, abbiamo fondato un’etichetta ma poi le luci sul progetto si sono spente. Siamo stati sottovalutati, ma lo capiamo, eravamo molto acerbi».

Ora siete pronti a riproporvi al pubblico.

«Lavoriamo all’album da due anni, ma la scintilla è scattata quando abbiamo duettato con Naska: volevamo proporci alla nuova generazione di ascoltatori e di artisti, e ci siamo messi in discussione contaminando la nostra musica».

Qual è il segreto per restare uniti così tanto tempo?

«Per noi la musica è una missione, l’abbiamo portata avanti con tutte le nostre forze sin da giovanissimi. Ora, invece, ci scambiamo consigli su come affrontare le notti insonni con i nostri figli!».