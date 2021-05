“La terza estate dell’amore”: il nuovo album di Cosmo

Il quarto nuovo album dell'artista piemontese, un vero manifesto dell'amore collettivo e della libertà dell'anima Cosmo Credit: © Chiara Lombardi Cecilia Esposito







"La musica è illegale, suonare è quasi un gesto da criminale": non è solo il ritornello più accattivante del nuovo album di Cosmo, "La terza estate dell'amore", disponibile da venerdì 21 maggio, ma un vero schiaffo al sistema. E chi poteva farlo se non lui, Cosmo, uno degli artisti più brillanti che l'Italia può vantare?



Perché scrivere quella semplice frase, per un musicista, dopo un anno in cui la musica italiana è stata messa da parte, è un gesto politico e di protesta. Proprio come il suo ultimo album: dodici tracce di clubbing, world music, pop e psichedelia che irrompono come un fiume in piena che ti trascina lontano dalla routine della vita moderna. E quando finalmente tocchi terra, vuoi tuffarti di nuovo nel flusso.

Amore collettivo e libertà d'espressione e di vivere il proprio corpo e la propria vita, ma tra le righe anche sottili critiche all'industria, sia quella che sforna musica al ritmo dei registratori di cassa, sia quella della produzione di massa che non dorme mai. Il tutto con la solita attitudine clubbing tipica dell'artista. Che altro dobbiamo aggiungere? Niente, è uno di quei momenti in cui la musica vale più di mille parole e ringraziamo Cosmo per avercelo ricordato ancora una volta.