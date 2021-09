“La vibe del padrone”: l’omaggio a Battiato de Lo Stato Sociale e Garrincha

L'omaggio personalissimo del collettivo Garrincha All-Stars a Franco Battiato per i 40 anni de "La voce del padrone" Redazione Sorrisi







Per festeggiare i 40 anni de “La voce del padrone”, Garrincha Dischi ha tirato fuori dal cappello una personalissima versione. Un omaggio in chiave dub al capolavoro di Franco Battiato, disponibile dal 24 settembre in vinile e su tutte le piattaforme streaming.

“La vibe del padrone” raccoglie le voci del collettivo Garrincha All-Stars: Lo Stato Sociale, España Circo Este, The Bluebeaters, Keaton, Costa!, lili, Gregorio Sanchez, Cimini e Jacopo ET. Un disco corale che apre anche i festeggiamenti per i 15 anni di attività dell’etichetta, previsti per la primavera 2022.

A raccontare la genesi di uesto lavoro è Matteo Romagnoli, fondatore di Garrincha Dischi: «Si puo’ dire che tutto il progetto sia iniziato dalla versione di “Summer on a solitary beach” cantata da Checco. Tra il 2012 ed il 2013 Lo Stato Sociale aveva fatto 199 concerti in appena 19 mesi, quelli successivi all’uscita del primo album “Turisti della democrazia”. Durante l’ultima estate di quel tour, per tre mesi Checco cantava questo brano ukulele e voce. E la cantava già in un modo molto simile a quello di questa registrazione. I Garrincha Star All-Stars esistevano già ed avevano da poco pubblicato “Com’è profondo il levare”, versione reggae-dub del capolavoro di Lucio Dalla “Com’è profondo il mare” e, dopo aver ascoltato la splendida versione di Checco di “Summer on a Solitary Beach”, abbiamo iniziato a pensare all’idea di rileggere per intero anche “La voce del padrone”».

La tracklist

1. La Vibe del Padrone: Introduzione - Garrincha Star- All Stars

2. Summer on a Solitary Beach - Garrincha Star-All Stars feat. Lo Stato Sociale

3. Bandiera bianca - Garrincha Star-All Stars feat. Jacopo Et, Lo Stato Sociale

4. Gli Uccelli - Garrincha Star-All Stars feat. Gregorio Sanchez

5. Cuccurucucù - Garrincha Star-All Stars feat. The Bluebeaters

6. Segnali di vita - Garrincha Star-All Stars feat. COSTA!

7. La Vibe del Padrone: Interludio - Garrincha Star- All Stars

8. Centro di gravità permanente - Garrincha Star-All Stars feat.CIMINI

9. Sentimiento nuevo - Garrincha Star-All Stars feat. España Circo Este

10. La Vibe del Padrone: Conclusione - Garrincha Star-All Stars