Lady Gaga annuncia l’uscita di “Chromatica”

07 Maggio 2020 | 14:39 di Giulia Ciavarelli

Finalmente abbiamo una data: venerdì 29 maggio. Lady Gaga ha fatto attendere i suoi fan per la pubblicazione di Chromatica, il nuovo album inizialmente previsto per il mese di aprile. «Il viaggio continua» scrive sui social annunciando anche la copertina e i titoli dei sedici brani che andranno a comporre il suo sesto disco di inediti. Il disco è già disponibile per il preorder e uscirà in tutto il mondo.

Dopo il pop di "The Fame" nel 2008, il percorso jazz intrapreso con Tony Bennett e la miscela di suoni folk rock dell'intimo "Joanne", la popstar riporta i fan in pista da ballo («Farò tutto il necessario per far sorridere il mondo. È un disco per costringere le persone a gioire anche nei momenti più tristi» ha dichiarato), con un disco che mette mostra una nuova estetica fantascientifica ispirata a Mad Max già mostrata nel primo singolo "Stupid Love". Il brano, primo assaggio del nuovo progetto di Lady Germanotta, ha totalizzato oltre 300 milioni di stream nel mondo e in Italia rimane tuttora il singolo internazionale più suonato nelle radio del nostro Paese.

In una lunga intervista su Paper, Lady Gaga racconta di come il nuovo album descriva bene la sensazione di "ballare attraverso il dolore": nel 2017 le è stata diagnosticata una patologia chiamata fibromialgia che l'ha costretta a rinviare le date europee del suo "Joanne World Tour", e questo sesto lavoro è come se fosse il riflesso della radicale accettazione della sua condizione («Per superare un periodo oscuro, devi accettare che non ti sentirai bene ogni giorno, forse per un po'. Alcuni giorni sono molto peggio, altri no»).

«"Chromatica" è la cosa più onesta che avrei mai potuto creare, e non dimenticherò mai di come è nato questo disco. È stato uno dei periodi più speciali e difficili della mia vita» aggiunge. Prodotto da BloodPop e dalla stessa Lady Gaga, l'album contiene delle collaborazioni prestigiose con Ariana Grande, Elton John e le Blackpink.

Il disco sarà disponibile in diversi formati: cd standard, cd deluxe con 3 brani, vinile standard, musicassetta, vinile picture disc limited. Inoltre, Lady Gaga ha lanciato una nuova linea di merchandising e un esclusivo vinile colorato disponibile sul sito ufficiale dell'artista.

LA TRACKLIST

1. "Chromatica I"

2. "Alice"

3. Stupid Love"

4. "Rain On Me" (with Ariana Grande)

5. "Free Woman"

6. "Fun Tonight"

7. "Chromatica II"

8. "911"

9. "Plastic Doll"

10. "Sour Candy" (with Blackpink)

11. "Enigma"

12. "Replay"

13. "Chromatica III"

14. "Sine From Above" (with Elton John)

15. "1000 Doves"

16. "Babylon