L’amore infinito dei Red Hot Chili Peppers

Il 1° aprile esce il loro "Unlimited love" e la band ritrova John Frusciante Matteo Valsecchi







Bentornati nella casa del funky rock. Già, perché i Red Hot Chili Peppers il 1° aprile pubblicano il loro album in studio numero 12. Il titolo è un vero manifesto: “Unlimited love”, ossia “amore senza limiti”. Una dichiarazione esplicita che rimanda al loro profondo legame con la musica: «Le nostre antenne sono sintonizzate con il cosmo: eravamo così grati per l’opportunità di stare insieme in una stanza e, ancora una volta, a cercare di migliorare.

Giorni, settimane e mesi trascorsi ad ascoltarci, comporre e arrangiare con grande determinazione. I suoni, i ritmi, le vibrazioni, le parole e le melodie ci hanno rapito» dichiarano i quattro membri della band californiana. E a proposito della formazione, la grande e gradita novità è il ritorno, l’ennesimo, nel gruppo del chitarrista John Frusciante che aveva lasciato Anthony Kiedis e compagni nel 2009: «Per me, questo album rappresenta il nostro amore e la fiducia reciproca» sottolinea Frusciante.

Ad anticipare il disco è stata la morbida “Black summer”, perfetto singolo dei RHCP alla vecchia maniera, misto di romanticismo e rasoiate di chitarra. In totale il disco conta 17 brani, tra cui segnaliamo i super funkeggianti “Only way traffic”, “Poster child” e “She’s a lover”: delle vere perle.