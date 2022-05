“Leggera“ di Sissi: il primo ascolto

L'arrivo di Sissi a “Amici” è nato sotto il segno di una stella... “leggera”. Certo, non è stato facile per lei affacciarsi a una corsa ad ostacoli come un talent show, specie se ripresa dalle telecamere della casetta prima e dopo ogni puntata. A arginare questa possibile fonte di problemi ci hanno pensato Lorella Cuccarini, di certo anche Maria De Filippi, un po' anche i suoi compagni di avventura ma soprattutto l'accoglienza del pubblico, che è stata straordinaria. Fin dai primi brani presentati (da “Come, come” a “Danshari”) , è stato come se il pubblico del talent non aspettasse altro. I numeri raccontano che pur non avendo vinto il Serale, ha le carte in regola per creare un rapporto che leghi lei alle sue canzoni prima ancora che il pubblico al suo personaggio. E questo è un traguardo.

Sissi è stata criticata per quella sua spontanea voglia di sorridere ma anche per le sue difficoltà nell'esprimersi (al di là del canto, dove problemi non ce ne sono mai stati), oggetto di accuse anche pesanti per la fatica nello scrivere, per così dire, a comando. È stata se stessa e quello che avete conosciuto su Canale 5 e Witty è in totale ciò che si ritrova identico nel suo Ep d'esordio “Leggera”, una raccolta di otto brani, per lo più ascoltati durante il talent ma con alcuni brani "extra" che facevano già parte del suo repertorio prima di entrare nella scuola e per certi versi sono quelli che permettono di conoscerla meglio.

“Stupido” in questo senso è emblematica perché c'è molto di lei. Anche in questa sua costante voglia di raccontarsi fingendo di stare sulle nuvole, Sissi non risulta mai monodimensionale, piatta. La qualità del lavoro svolto si denota nell'essere riuscita a portare tutti i suoi generi di riferimento (r'n'b, soul, urban e anche qualcosa del pop alternativo europeo) all'interno di un disco. Se un mercato come quello italiano suggerisce che per una giovane talento come Sissi non c'è spazio, i fatti per ora raccontano che invece lo spazio c'è e ci deve essere.