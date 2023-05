Lo Stato Sociale: «Le scelte sbagliate sono state il carburante per arrivare fino a qua»

“Stupido Sexy Futuro” è il nuovo album, che arriva dopo sei anni di silenzio discografico: ecco cosa ci hanno raccontato Giulia Ciavarelli







Mettetevi comodi, il secondo tempo de Lo Stato Sociale sta per iniziare: “Stupido sexy futuro”, citazione dei Simpons per i più attenti, arriva a sei anni dal precedente album e segna una nuova fase artistica della band.

Potremmo definirlo un ritorno alle origini, prima della “vecchia che balla”, dei tormentoni estivi, delle hit da classifica: «È un disco che racchiude tutte le cose che non troverete altrove: politico e sentimentale, intimo e sociale, stupido. Senza singoli, e con una trafila di amici, per ricordarci chi siamo, chi eravamo, e chi saremo».

Qualcuno ha avuto la fortuna di incontrarvi per le vie di Milano a bordo di una bicicletta per consegnare le canzoni del nuovo album a chi le ha richieste, com’è andata la giornata da rider?

«È stata una bella idea, anche molto divertente, che non rifaremo mai più! Inizialmente era stata progettata su Bologna ma è piccola come città, poi ci hanno consigliato di farla qui. C’è anche un’altra spiegazione».

Quale?

«Oggi è facile ordinare del cibo a casa con un solo clic, ma non si pensa mai alle persone che ci lavorano. Può essere paragonato al clic dello streaming: non si considera che c’è un lavoro di mesi, spesso anni».

Dite la verità, a voi Milano non piace proprio!

«No dai, in bicicletta è bella! (sorridono) Anche se continuano a esserci tanti preconcetti su questa città. Poi noi continuiamo a vivere a Bologna, mentre Bebo è a Roma da cinque anni».

Partiamo, come avete fatto voi, prima dal tour: com’è stato tornare a esibirsi nei club?

«Ce la siamo goduta! I biglietti sono andati subito esauriti, quindi sotto il palco c'erano solo persone estremamente entusiaste. C’era un'energia particolare, veniamo da un periodo in cui abbiamo suonato per le grandi platee o in piazza, tornare nei piccoli club è stata una boccata d’aria fresca».

Durante i concerti avete suonato le canzoni di “Stupido sexy futuro” in anteprima.

«Si, è stato un tour di presentazione del disco. Abbiamo accolto gli affezionati, consolidato quello che avevamo e “tagliato fuori” il pubblico di “Una vita in vacanza”».

Sono passati sei anni dall’ultimo progetto discografico, nel mezzo non sono mancati momenti difficili tra voi.

«È stato complicato, ci abbiamo messo un po’ in termini di energie e tempo. Dal 2018 siamo stati “tirati” da ogni entità esterna ed è stato facile distrarsi, cedere alle tentazioni. Abbiamo sperimentato cose fuori dalla band per riuscire a misurare il mondo da soli. Le band sono fatte di persone e quando le cose tendono a sfilacciarsi dal punto di vista umano è difficile andare avanti. Non c’è una programmaticità, quindi se non stai bene è inutile metterci la testa. Abbiamo provato a riprendere noi stessi».

Come siete riusciti a tornare sulla stessa strada, qualcuno ha fatto il primo passo?

«No, non funziona proprio così. È un processo: quando succede, succede. Non era detto che dovevamo continuare a fare dischi o essere una band, abbiamo riscritto le nostre regole e tante altre cose le abbiamo tagliate fuori».

Vi siete pentiti delle scelte, musicali e non, che avete fatto?

«Sono state tutte importanti, anche quelle sbagliate, perché sono state il carburante per arrivare fino a qua. E non era affatto scontato. Ci siamo spinti in territori inesplorati come nel Sanremo 2018, quando rappresentavamo la band di rottura, ma ci sembrava di essere nel posto sbagliato. Abbiamo provato ma è stato bello tornare a casa, soprattutto nel linguaggio».

È vero che “Stupido sexy futuro” farà arrabbiare un po’ di persone?

«Qualcuno si offenderà per cavolate, certo. Dieci anni fa facevi una battuta e si rideva, ora è impossibile».

Il tour nei club, ma anche la pedalata per le vie di Milano, è stata quasi una preparazione per i concerti estivi.

«Esatto! A breve annunceremo le date di quest’estate, ma prima faremo tappa a Londra».