Loredana Bertè: «Ho scritto un “Manifesto” che è una bomba pop»

«Ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere». È una frase della poetessa Alda Merini che Loredana Bertè ha voluto fare sua per presentare al mondo il suo nuovo album di inediti. Si intitola “Manifesto” e arriva il 5 novembre, a tre anni dal precedente “LiBertè”.

«Abbiamo fatto un album che è una bomba!» ha scritto l’artista sui social nell’annunciare l’elenco delle canzoni e gli ospiti che ne fanno parte: c’è Fedez ad affiancarla nella sorprendente “Lacrime in limousine”, il rapper Nitro duetta con lei in “Florida”, e c’è anche J-Ax nell’ironica e insieme profonda “Donne di ferro”. E non poteva mancare il suo inno “Figlia di...”, presentato a Sanremo a marzo.

Questo “Manifesto” si apre con il nuovo singolo, arrivato da poco nelle radio: “Bollywood” è stato scritto da Loredana insieme con Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari. Ennesima dimostrazione che la Bertè sa rinnovarsi all’infinito, e ha sempre un piede ben piantato nel futuro.