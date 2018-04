Lorenzo Fragola: «Finalmente canto quello che voglio»

«Quando nella vita ti trovi a un bivio» ci racconta Lorenzo Fragola «a volte è meglio ricominciare da zero». Per il suo nuovo album «Bengala», in uscita il 27 aprile, il vincitore di «X Factor 11» (nel 2014) ha cambiato rotta, mettendo in discussione i talent show, Sanremo, tutto quanto

26 Aprile 2018 | 16:01 di Alessandro Alicandri

«Quando nella vita ti trovi a un bivio» ci racconta Lorenzo Fragola «a volte è meglio ricominciare da zero». Per il suo nuovo album «Bengala», in uscita il 27 aprile, il vincitore di «X Factor 11» (nel 2014) ha cambiato rotta, mettendo in discussione i talent show, Sanremo, tutto quanto. «Pochi mesi dopo l’ultimo album “Zero Gravity” sono andato in crisi, così ho bloccato la promozione, il tour e i social» spiega. «Avevo bisogno di fare musica della quale andare fiero».

Del passato è rimasta la voce, forte e malinconica, ma per guardare al futuro ha ragionato per la prima volta senza alcuno schema. «Invidiavo chi ha costruito il suo pubblico senza passare dalla tv, muovendosi libero perché non aveva niente da perdere: io sto cercando di seguire quelle orme». Per questo sono nate collaborazioni con artisti e produttori indipendenti come Mace e Mecna (in «Cemento») e Gazzelle (che ha scritto con Fragola «Lontanissimo» e «Supermartina», nella quale canta al suo fianco): «Pensavo avessero dei pregiudizi nei miei confronti, invece abbiamo lavorato in un clima più amichevole che professionale».



Nell’album, anticipato dai singoli «Bengala» e «Battaglia navale», troverete dieci canzoni sorprendenti. «Dopo essermi isolato per un po’ ho viaggiato per capire qual è il mio posto nel mondo» dice Lorenzo. «Adesso l’ho trovato e sono sereno: è nata così la musica che sognavo di fare da tanto tempo».