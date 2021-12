LP: «Nella mia “chiesa” c’è posto per tutti»

L’artista italo-americana ci racconta il nuovo album, in attesa del tour LP Credit: © Ashley Osborn Enrico Casarini







Ci eravamo lasciati nel novembre 2020 con LP che aveva appena pubblicato il singolo “How low can you go” ma confessava di aver pronta una montagna di canzoni. Il 3 dicembre l’album è finalmente uscito, si intitola “Churches” (“Chiese”) e sogna di essere il preludio a un 2022 tutto “on the road” per la cantautrice.

Nel frattempo la montagna di canzoni non si è spianata: «Vista la situazione, ho avuto tempo per scrivere tanto e in “Churches” sono entrati pezzi che un anno fa non esistevano» svela LP a Sorrisi. E infatti, quando le chiediamo di incarnare l’album stesso e autopresentarsi, LP racconta: «Sono “Churches” e contengo molto di più di quanto pensiate. Troverete meno canzoni d’amore, ma più spiritualità, vista a modo mio. La mia “chiesa” non sogna che tutti seguano perfettamente i dettami, ma cerca l’inclusione, perché in fondo quel che m’interessa è l’imperfezione».

Nel tour del 2022 sono previste sei date italiane: cinque saranno a luglio per “recuperare” i concerti saltati nel 2021 a Torino, Firenze, Marostica, Chieti e Roma; il primo incontro con il pubblico italiano, però, avverrà l’11 marzo con un concerto a Milano.