“Lucio Dalla – Legacy Edition”: 40 anni dopo torna nei negozi con una veste nuova

Sta per tornare nei negozi, a quarant'anni dalla prima pubblicazione, "Lucio Dalla - Legacy edition". Da venerdì 25 ottobre si potrà acquistare un'edizione limitata di questo capolavoro del cantautore bolognese, arricchita da tre brani in versione inedita. Tra questi c'è "Angeli", singolo in rotazione radiofonica già a partire dal 23 ottobre. Ad accompagnare il brano ecco un video diretto da Alessandro Baronciani, le cui illustrazioni accompagnano anche il libretto di 24 pagine con contributi di Dente, Colapesce e Di Martino.

Il video di "Angeli"

Il cofanetto

La versione CD della "Legacy Edition" è composta dall'album "Lucio Dalla" rimasterizzato, con l'aggiunta di: "Angeli", una "Stella di mare" in finto inglese e "Ma come fanno i marinai" con Francesco De Gregori in un'inedita versione registrata in studio.



Uscirà anche un LP dell'album rimasterizzato nella miglior definizione possibile (24bit/192KHZ), insieme a un CD con i tre brani in versione inedita e un libretto da 12 pagine. Una terza versione del cofanetto (in uscita il 6 dicembre) è disponibile in preorder dal 23 ottobre. Comprende: le 10 illustrazioni di Alessandro Baronciani stampate su carta speciale 30x30 numerata a mano, l'LP rimasterizzato in pasta bianca, il cd rimasterizzato, le tre bonus track e il libretto di 12 pagine.

La rimasterizzazione è opera di Maurizio Biancani, che ha lavorato sulle tracce analogiche a due piste negli Studi Fonoprint di Bologna, rimanendo costantemente in contatto con il produttore originale del disco: Alessandro Colombini.

La cover illustrata da Alessandro Baronciani Schermo intero

La tracklist

L’ultima Luna

Stella di mare

La Signora

Milano

Anna e Marco

Tango

Cosa sarà con Francesco De Gregori

Notte

L’anno che verrà



Bonus Track



Angeli

Stella di mare (Demo english version)

Ma come fanno i marinai (Studio version con Francesco De Gregori)



Lucio Dalla in vinile

A partire dal 3 dicembre, inoltre, arriverà in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni e La Gazzetta dello Sport, l'intera discografia di Lucio Dalla in vinile. Una collana in collaborazione con Pressing Line, in 22 appuntamenti. Ogni uscita sarà corredata da un fascicolo inedito con immagini rare, racconti e interviste ai suoi collaboratori.



Si parte con "Com'è profondo il mare", seguiranno poi "Lucio Dalla" (il 17 dicembre) e "Cambio" (31 dicembre) che contiene l'amatissima "Attenti al lupo".

Il prezzo sarà di 9,99 euro per il primo vinile, per i successivi (in edicola ogni due settimane) sarà di 16,99 per i singoli e 24,99 per quelli doppi.