Marcella Bella, forza esplosiva e passione lavica

L'artista ci racconta il nuovo album "Etnea", in cui debutta come autrice Marcella Bella Credit: © Paolo De Francesco Antonella Silvestri







A sei anni dall’ultimo lavoro in studio, Marcella Bella regala ai fan un nuovo capitolo della sua carriera con l'album intitolato "Etnea", in uscita il 1° dicembre. Un disco che segna un punto di svolta nella lunga carriera dell’artista siciliana e che celebra il suo talento e la capacità di reinventarsi. L'album (disponibile in vinile nero 180g in edizione numerata e limitata e in cd maxi formato con booklet di 24 pagine e quattro foto esclusive) segue la celebrazione dei 50 anni di carriera della cantante nel 2019, durante i quali ha tenuto concerti a Roma e Milano.

L’album, composto da dieci brani e prodotto da Fausto Cogliati, offre un viaggio musicale ricco di emozioni e riflessioni. Canzoni che promettono di accontentare i fan di lunga data, immergendoli in sonorità che rievocano la nostalgia di epoche passate, mantenendo però una freschezza che si rivolge anche alle nuove generazioni.

Abbiamo incontrato Marcella Bella, che si è concessa in un'intervista a cuore aperto, parlando della sua carriera e della vita privata. Durante l'incontro, l'artista ha sottolineato come la realizzazione di "Etnea" sia stata un'esperienza profondamente personale e significativa. Ha raccontato di come ogni brano sia stato arricchito dalla sua esperienza di vita, dalla crescita artistica e dalle emozioni che ha vissuto nel corso degli anni.

Marcella, che novità! In "Etnea" debutta come autrice.

«Sono orgogliosa. È un progetto che mi ha ridato tantissimo entusiasmo e voglia di fare».

Come è stato mettere per la prima volta su carta la sua voce interiore e le sue esperienze personali?

«Mi sono ispirata a fatti che mi sono capitati nel corso della mia vita, poi con l’estro creativo li ho ingigantiti o li ho cambiati. Queste canzoni sono frutto delle mie passioni».

Il legame con la Sicilia, la sua terra d’origine, è sempre molto forte. Ci torna spesso?

«Sì perché ho due fratelli che vivono lì. A prescindere dall’affetto che ho verso i miei familiari, quello della Sicilia è un richiamo. Ogni tanto sento la necessità di respirare quell’aria. La verità? Scendo ogni anno per la festa di Sant’Agata, la patrona di Catania che si celebra il 3, il 4 e il 5 febbraio. Anche mio fratello Gianni è molto devoto. Sono già con le valigie pronte perché il 4 dicembre sarò a Palermo e il 5 a Catania per presentare l’album e incontrare i miei fan. Non vedo l’ora».

E quali sono i ricordi più belli legati alla sua infanzia “sicula”?

«Nella memoria custodisco le immagini della mia scuola, delle mie amiche, le passeggiate con mio padre. Ricordo che lui e mamma a ferragosto mi caricavano sulla loro vespa e mi portavano a Messina a vedere in Piazza Duomo l’orologio astronomico che era ed è un’attrazione per grandi e piccini. Allo scoccare delle 12, la statua del leone in bronzo cominciava ad agitare la bandiera, a muovere la coda, a ruggire per tre volte consecutive mentre iniziava anche il movimento delle altre statuette. Restavo ipnotizzata da quello spettacolo. A Catania i miei ricordi più belli sono legati alla “Playa”, alle gita in montagna nei paesi vicini. Ancora oggi, compro miele e olio a Zafferana etnea. Ma la memoria va soprattutto ai primi concorsi vinti dove mi accompagnava sempre il mio papà».

Ricorda la prima gara che ha vinto?

«Come dimenticarla?! Ho ancora la prima coppa che conservo come una reliquia. La ottenni al concorso giovani voci a Nicolosi, alle pendici dell’Etna dove mi classificai prima».

I suoi legami familiari sono sempre molto forti, tant’è che "Un amore speciale" è il primo brano scritto da tutti e quattro i fratelli Bella (Marcella, Gianni, Rosario e Antonio).

«È stato proprio il primo pezzo che abbiamo scritto, è nato a Parma a casa di Gianni. I miei fratelli Rosario e Antonio erano andati a trovarlo e li raggiunsi anche io. Mi rivolsi a Gianni: “Tu devi aiutarci a scrivere questo pezzo, ti prego!”. Lui, non potendo parlare, annuì con la testa. Una mano non la muove bene mentre l’altra riesce a usarla. Gianni abbozzò i primi accordi dando istruzioni al fratello che stava suonando il piano. Ecco, nel vedere quella scena, mi sono commossa perché ho rivissuto tutte le volte che Gianni componeva una canzone per me. Lui c’è sempre stato. La mia carriera è stata un’altalena di alti e bassi. In passato mi sono eclissata dal mondo della musica per il matrimonio, per i figli e poi ogni due o tre anni comparivo sulla scena discografica con un pezzo che mi scriveva Gianni».

Gli artisti con una certa esperienza alle spalle spesso si avvalgono di collaborazioni con i colleghi più giovani per rilanciare la carriera. Lei non segue questa tendenza?

«Non disdegno i featuring con quelli più giovani, ma non mi è capitato né ho mai cercato un contatto con giovani artisti. Tanti mi hanno consigliato di fare duetti perché la carriera prende più smalto, ma io resto fedele a me stessa, non voglio snaturarmi o spersonalizzare il mio stile. In cinquant’anni ho portato avanti il mio mondo, la mia musica e tento di rinnovarmi da sola. E poi a dirla tutta, io non amo il rap. Sono un'interprete. A me piace cantare, non parlare».

L’unica collaborazione che ha voluto è stata con Loredana Bertè con la canzone "Mi rubi l’anima" che affronta il tema delicato della violenza sulle donne, oggi più che mai di grande attualità.

«Per questo brano mi sono ispirata a Lucia Annibali e Gessica Notaro, due donne straordinarie che, pur cadendo, hanno avuto la straordinaria forza di alzarsi e di mettersi di nuovo in gioco. Mi è sembrato giusto coinvolgere Loredana, un’amica più che collega, che stimo da sempre. Quando ha visto il testo e la melodia, Loredana ha detto subito sì e l’abbiamo fatta. È avvenuto tutto in modo naturale».

In un’industria musicale spesso dominata dagli uomini, ha mai sentito addosso il peso delle discriminazioni di genere, soprattutto all’inizio della sua carriera?

«Discriminazioni e pregiudizi perché fossi donna no. Negli Anni 70 e 80 il cantautorato era molto più maschile che femminile. Credo che però fossero taluni giornalisti a pensare, e quindi a scrivere, che certi brani potevano essere interpretati da uomini perché le artiste, pur talentuose, non erano sempre all’altezza. Comunque io non ho mai subìto. Anche perché con il carattere che mi ritrovo?».

È fumantina?

«Qualche volta ho avuto il coraggio di reagire e di rispondere a tono quando forse avrei potuto tacere».

Ci ricorda in che occasione?

«Nel 2007, io e mio fratello Gianni ci presentammo al Festival di Sanremo con il brano "Forever". Ebbi da ridire sui votacci che ci aveva dato la giuria (ride)».

Tornando all’album, ci sono brani che esprimono forza esplosiva e passione lavica. In che modo "L'Etna" rappresenta questo dualismo nella sua personalità?

«Per questo progetto, abbiamo diviso le canzoni. Quelle vulcaniche sono, ad esempio "Tacchi a spillo" e tutti gli altri brani grintosi, caratterizzati da un certo ritmo mentre quelle laviche sono quelle che si ascoltano mentre metaforicamente si guarda la lava scendere, silenziosa, infuocata e dalla forza distruttrice».

"Tacchi a spillo", titolo del singolo che anticipa l’album, sono una potente metafora della vita stessa.

«È un pezzo che fa ballare, ma ha un testo molto forte, scritto da Lorenzo Vizzini e Senatore Cirenga. È un parallelismo con la vita, con le sue fragilità ma anche con la sua forza e la sua tenacia. I tacchi a spillo fanno male, possono far inciampare, ma per fortuna, consentono di rialzarsi».

Lei li usa ancora i tacchi a spillo?

«Sempre! E ci cammino anche molto bene».

Nuovo album, nuovo smalto alla sua carriera. Cosa ne pensa suo marito (Mario Merello, ndr) e cosa dicono i suoi figli Giacomo, Carolina e Tommaso?

«I miei figli sono abituati all’idea della mamma che canta. Nel salotto di casa ho un pianoforte e quando Gianni mi portava i brani da interpretare, stavamo lì per ore a provare. Loro sono cresciuti con l’immagine degli zii nel salotto di casa. Il primo, Giacomo, che è papà di due bambini, è l’unico che mi dice: “Mamma, ancora che canti! Ma non ti sei stufata? Ma chi te lo fa fare…”. Mio figlio si riferisce non tanto alla mia passione per la musica quanto allo stress e all’ansia che mi sale ogni volta che mi si chiudono le porte in faccia o vivo una delusione. Carolina e Tommaso, invece, pur se entusiasti, sono i miei primi giudici».

Ma lei vive a Ibiza perché le ricorda un po’ la sua Sicilia?

«È un’isola molto piccola che somiglia alla mia terra. È piena di fichi d’India. L’unica cosa è che non ci sono le granite… Ma tanto ora andrò in Sicilia e mangerò quelle al pistacchio e ai gelsi con la brioche con il famoso tuppo (ride). Non vedo l’ora».

Dica la verità: ha già pronto un brano da proporre al prossimo Festival di Sanremo?

«Per ora non ci penso e mi godo l’uscita di questo album e la bella accoglienza che sta ricevendo. Sanremo per me ora rappresenterebbe uno stress. In futuro, perché no? Mi piacerebbe tanto. L’Ariston è stato un palco che mi ha portato tanta fortuna».