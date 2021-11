Marco Mengoni pubblicherà tre album: il primo sarà “Materia (Terra)”

Il 3 dicembre il primo di tre album. Un maxi progetto in arrivo dopo il singolo “Cambia un uomo” Alessandro Alicandri







Vi era mancato Marco Mengoni? Adesso potrete farne una scorpacciata. Dopo l'uscita del singolo "Cambia un uomo”, dal 3 dicembre arriva il nuovo album "Materia (Terra)". Attenzione: non si tratta di album solo ma del primo capitolo di una vera e propria “saga” formata da tre album, ognuno focalizzato su una sfaccettatura musicale dell'artista. Il primo si concentrerà sulle sue radici, sui suoni della sua formazione, il racconto intimo e personalissimo della sua vita, della sua visione del mondo.

Attenzione: se l'album avrà di base 11 canzoni in formato digitale, nel cd ce ne saranno 13 e tra i brani saranno contenute due collaborazioni, quella rinnovata assieme a Gazzelle, che torna con Marco dopo "Calci e pugni" (se non l'avete mai ascoltata, correte a farlo ora!) e per la prima volta “Mi fiderò” con l'artista rivelazione dell'anno, Madame.

La tracklist

Cambia un uomo (Prodotto da Mace e Venerus)

Una canzone triste (Prodotto da Ceri, E.D.D.)

Il meno possibile feat. Gazelle (Prodotto da Ceri, E.D.D)

In due minuti (Prodotto da Taketo Gohara)

Mi fiderò feat. Madame (Prodotto da Tino Piontek)

Ma stasera (Prodotto da Tino Piontek)

Appunto 1.23-01-2021 (Prodotto da B-Croma)

Proibito (Prodotto da Andrea Suriani, B-Croma, Film)

Appunto 2.14-05.2021 (Prodotto da B-Croma)

Luce(Prodotto da E.D.D)

Un fiore contro il diluvio (Prodotto da E.D.D)

Il meno possibile (Prodotto da Geri, E.D.D)

Mi fiderò (Prodotto da Tino Piontek)

Il video di “Cambia un uomo”

Arriva sempre il 3 novembre il videoclip ufficiale di “Cambia un uomo”, un video ricco di dettagli, immagini e momenti importanti della sua vita. C'è da immaginare che Mengoni in questo disco parlerà di se stesso come non ha mai fatto prima d'ora.