Martina Giovannini: da “Amici” a “Al centro del panorama”

È disponibile dal 28 giugno il primo EP della concorrente del talent di Maria De Filippi Alessandro Alicandri







Si può ancora fare musica oggi con un approccio classico, legato alla qualità della voce? Martina Giovannini nel suo percorso ad "Amici" e oggi nel suo primo Ep "Al centro del panorama" prova a rispondere a quella domanda assecondando la sua natura.

Martina è quel tipo di artista che a "Amici" ha dato molto, tutto, di certo molto di più di quello che si aspettava di poter dare una ragazza che non si è mai posta come un personaggio televisivo, mettendo al centro e davanti a tutto la sua capacità di interpretazione, il suo strumento vocale, la sua "serietà" nell'affrontare la scuola in modo impeccabile.

Mentre le classifiche premiamo sempre di più artisti che rappresentano la scena urban nelle sue mille sfumature, Martina pubblica un primo progetto discografico che sembra remare controcorrente, ammiccando poco alle mode e puntando più al cuore delle persone che lo ascolteranno.

Nei sei brani del'EP - tra inediti, singoli già presentati durante il programma e la potentissima cover di Alessandra Amoroso “È vero che vuoi restare” - getta le basi per mostrare non solo come suona bene la sua voce, come spesso le è stato certificato durante il Serale, ma quanto ricca di potenzialità sia la sua capacità di interpretazione. Ascoltate con attenzione "Scegliersi un giorno", un brano che, anche se avete seguito il talent, vi stupirà.