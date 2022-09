Materia (Pelle) è il nuovo album di Marco Mengoni

Dal 7 ottobre il secondo album della trilogia. E nel frattempo... Alessandro Alicandri







Aveva promesso un'attesa non troppo lunga e così è stato. Il nuovo album di Marco Mengoni si chiama “Materia (Pelle)“ e uscirà il prossimo 7 ottobre 2022. Dopo “Materia (Terra)” certificato doppio disco di platino, esplorerà nuovi mondi musicali e continuerà il percorso che, com'è noto, si chiuderà poi con un terzo capitolo conclusivo a data ancora da destinarsi.

“Materia (Terra)“ è uscito lo scorso 3 dicembre 2021 ma il tempo è passato in fretta anche grazie alle due date negli Stadi di Milano e Roma lo scorso 19 e 22 giugno, due concerti importantissimi per l'artista e il suo pubblico che hanno aperto perfettamente la strada al Mengoni Live 2022 nei palazzetti a partire dal 2 ottobre. Sarà interessante capire se e come verranno integrati i nuovi brani, ma nel frattempo il calendario è letteralmente esploso tra le sue mani con tantissime date da raddoppiate a quadruplicate, praticamente quasi tutte già sold out. Insomma: sarà un meraviglioso 2022 che ne siamo certi, sarà ancora ricco di sorprese.