Mina: “Italian Songbook” è il nuovo album

In arrivo dal 27 novembre su tutte le piattaforme digitali, "Cassiopea" e "Orione" sono due antologie contenenti le cover delle più belle canzoni della tradizione italiana e due brani inediti

04 Novembre 2020 | 18:12 di Giulia Ciavarelli

È ufficiale: dal 27 novembre su tutte le piattaforme digitali, già disponibile in pre-order, uscirà un nuovo progetto discografico di Mina. Si intitola Italian Songbook e sembra essere solo il primo capitolo musicale di un lavoro più ampio che sarà declinato nel tempo.

Il disco è diviso in due parti: Cassiopea (PDU/distr. Sony Music) e Orione (PDU/distr. Warner Music) sono i titoli dei due volumi della prima parte del concept antologico che contengono non solo i grandi successi di una carriera lunga e straordinaria che continua ancora oggi, ma anche le cover interpretate dalla stessa artista, grandi pezzi di autori e cantautori della tradizione musicale italiana.

Ad arricchire una tracklist corposa, quindici tracce per ogni volume, troviamo non solo fotografie mai pubblicate ma due inediti: "Cassiopea" contiene "Un tempo piccolo" (Franco Califano-Alberto Laurenti-Antonio Gaudino), mentre in "Orione" c'è il brano "Nel cielo dei bars" (Fred Buscaglione-Leo Chiosso).

TRACKLIST

CASSIOPEA

(PDU / DISTR. SONY MUSIC)



Anche un uomo (L.Peregrini-M.Bongiorno-D.Tosi-Alberto Testa Anselmo Genovese)

La lontananza (Enrica Buonaccorti-Domenico Modugno/Domenico Modugno)

Vento nel vento (Mogol Battisti)

Caruso (Lucio Dalla)

Oro/la canzone del sole (Mogol-Pino Mango/ Mogol-Battisti)

I Migliori Anni Della Nostra Vita (M. Fabrizio/G. Morra - M. Fabrizio/G. Morra)

Canzoni stonate (Mogol-Aldo Donati)

Fortissimo (A.Wertmuller-Bruno Canfora)

Malafemmena (Toto Antonio De Curtis)

Volami nel cuore (G. Malgoni/Manrico Mologni/Alberto Testa)

Con te sarà diverso (Fabrizio Berlincioni-Mauro Culotta)

Compagna di viaggio (Giorgio Faletti)

Volevo scriverti da tanto (Maria Francesca Polli-Moreno Ferrara)

L’uomo dell’autunno (Giuseppe Fulcheri-Maurizio Fabrizio)

Un tempo piccolo (Franco Califano-Alberto Laurenti-Antonio Gaudino)





ORIONE

(PDU / DISTR. WARNER MUSIC)



Parlami d’amore Mariù (E.Neri-C.A.Bixio)

Io domani (Giancarlo Bigazzi-Gianni Bella)

Una lunga storia d’amore (Gino Paoli)

L’importante è finire (C. Malgioglio-A. Aneli)

Il cielo in una stanza (Mogol-Gino Paoli)

Che m’ importa del mondo (F.Migliacci-L.Bacalov)

Va bene va bene cosi (Vasco Rossi-R.Casini-D.Camporeale)

Amara terra mia (Enrica Buonaccorti-Domenico Modugno)

Ricominciamo (B.Tavernese-L. Albertelli)

Almeno tu nell’universo (B.Lauzi-M.Fabrizio)

Portati via (S.Borgia)

Questa canzone (P.Limiti-M.Nobile)

La sola ballerina che tu avrai (S.Cerri-M.Gysi-A.Pani)

Oggi sono io (A.Britti)

Nel cielo dei bars (Fred Buscaglione – Leo Chiosso)