“Moon music”, viaggio sulla Luna con i Coldplay

Il 4 ottobre esce il 10° album della band di Chris Martin Francesco Chignola







Non li vedremo in italia nel 2025 perché il tour il prossimo anno si fermerà solo in Inghilterra. Ma i dieci grandi concerti che i Coldplay hanno tenuto negli stadi italiani negli ultimi due anni (tra Napoli, Milano e Roma) hanno confermato il grande amore tra la band britannica e il pubblico del nostro Paese.

E ora i fan sono già pronti ad accogliere le dieci canzoni di “Moon music”, decimo album in studio del gruppo guidato da Chris Martin. Che ha già annunciato una sorta di “conto alla rovescia” per il futuro dei Coldplay: «Faremo altri due dischi dopo questo, penso che sia abbastanza» ha dichiarato. «Questo è un album molto libero» ha poi detto, e parlando dei temi dei brani ha aggiunto: «Sii gentile con te stesso, accettati, e forse questo ti renderà più facile amare il resto del mondo».

Nel disco spicca il singolo “We pray”, già nelle radio e pieno di ospiti: «Era una canzone che aveva bisogno di altre voci perché parla di come diversi tipi di persone preghino per le stesse cose» ha spiegato. La Luna sulla copertina è fotografata dall’argentino Matias Alonso Revelli.