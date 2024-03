Mr.Rain e il suo nuovo album “Pianeta di Miller”

11 tracce, tra le quali “Due altalene”, il brano che ha portato all’ultima edizione di Sanremo Monica Agostini







Esce il 1° marzo “Pianeta di Miller”, l’ultimo album di Mr.Rain, all’interno, 11 tracce tra cui “Due altalene”, il brano che ha portato all’ultima edizione di Sanremo. Mr. Rain (vero nome Mattia Balardi) ci racconta cosa dobbiamo aspettarci, chiarendo subito la scelta del titolo: «Pianeta di Miller è un pianeta del film “Interstellar”, uno dei miei film preferiti, completamente colmo d’acqua, perfetto quindi con il mio nome d’arte. Ma non solo: spesso io mi sento come il protagonista, che vive il tempo diversamente rispetto al mondo circostante. Anche per me è come se il tempo attorno passasse troppo veloce, e io non riesco a godermi traguardi o piccole cose quotidiane. Il disco è molto vario rispetto ai miei precedenti, perché qui ho sperimentato di più anche nelle sonorità. Mantengo sempre la mia penna, sia chiaro, e dentro metto racconti profondi, con il mio lato lirico che emerge. Ho spaziato tra vari generi e questo è il mio primo progetto completamente suonato con pianoforti, batterie, orchestre, chitarre e archi. In qualche caso mi sono cimentato direttamente io, in altri ho usato professionisti: la musica suonata ha un altro sapore».

Hai scoperto strumenti che finora avevi “snobbato”?

«Gli ottoni, che ho rivalutato con “Due altalene”, sotto consiglio di Melozzi».

Chi si è occupato della produzione?

«Io, completamente, tranne la traccia di “Immortali” che è coprodotta con Legend che mi ha seguito per il mix e il master. Non vedo l’ora di sapere cosa pensate del disco tutti voi!».

Metti tutto te stesso nelle tue canzoni: questo ti rinforza?

«Ultimamente sì, da poco prima di “Supereroi” (brano con il quale è arrivato terzo a Sanremo lo scorso anno) sfrutto la musica per stare meglio, mostrarmi ancora più fragile senza paura o vergogna. Così, in realtà, mi alleggerisco di un peso che porto dentro. Questa forza che mi torna indietro è la colonna portante di questo disco».

“Supereroi”, “Immortali”: essere dotati di superpoteri è per te un tema ricorrente…

«Senza dubbio. Io sono un grande fan dei cartoon e di quel mondo».

Un brano si chiama “Paura del buio”. Hai ancora questa fobia?

«Ora no. Sono molto cambiato come persona. Prima mi spaventava raccontarmi anche alle persone care. Nel testo mi rivolgo al me più piccolo, quando ero chiuso e introverso e non volevo mostrare le mie insicurezze a nessuno».

Hai interiorizzato le emozioni di Sanremo?

«Come prima cosa ho dormito una settimana intera! Sono arrivato lì molto stanco, non mi ero fermato un attimo dall’anno precedente. Sono felicissimo di questa esperienza e di aver portato sul palco più importante d'Italia una canzone con un messaggio così forte. Mi stanno arrivando tantissimi video, messaggi, molti mi fermano per strada. È quello che volevo: il mio obiettivo non è mai stato vincere ma solo fare breccia nel cuore della gente».

Ora cosa ti aspetta?

«Un “Instore tour” dal 1° marzo al 10: dove viaggio in tutta Italia per fare i firmacopie e conoscere tutti quelli che mi seguono. Poi a novembre c’è il mio primo tour nei palazzetti: inizio il 9 novembre ad Ancona (Palaprometeo) per chiudere il 30 al Milano (Mediolanum Forum). Sto lavorando allo show e sono gasatissimo!».