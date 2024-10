Naska: «Sogno di fare una canzone con mio papà»

Dalle sue origini marchigiane all'amore per la famiglia e il terzo album “The Freak Show”, ecco cosa ci ha raccontato l'artista Giulia Ciavarelli







«Il mio piatto forte sono le lenticchie! Ne preparo tante poi le congelo e le mangio il giorno dopo» dice Diego Caterbetti, in arte Naska, al suo manager prima di iniziare la nostra conversazione sul suo nuovo album “The Freak Show” in uscita venerdì 11 ottobre.

Ci saremmo immaginati tutto tranne che iniziare parlando di cucina, della nipotina che adora, ma anche del suo cane Dobby che gira per la stanza mentre parliamo: «Sono un grande fan di “Harry Potter”, si era capito? Ha le orecchie lunghe proprio come l’elfo! Ce l’ho da nove mesi e sono molto affezionato. Anche se ho fatto tardi la sera prima, tutte le mattine lo porto fuori alle nove e mezza».

Questa notte, invece, come è andata?

«È la prima volta che mi addormento prima delle quattro. Strano perché sono poco paziente, sto aspettando di far uscire il mio terzo disco da tanto tempo»

Tre album in tre anni, hai tanto da raccontare.

«Non mi fermo mai! E poi non riesco mai a rilassarmi, ho sempre bisogno di scrivere, anche in vacanza. Mentre stavo per pubblicare il mio secondo disco “La mia stanza”, ero già in studio a lavorare sul terzo»

Il momento in cui ti senti più ispirato?

«Quando sto male e sento il bisogno di esternare il mio malessere. Come diceva Tenco, quando sono felice esco»

Nella tua tracklist c’è un bel mix di suoni e atmosfere.

«Partire con un concept lo trovo limitante, così posso invece mostrare tutte le mie sfaccettature: l’anima più dark e triste a quella canzone scritta in un giorno in cui ero preso proprio bene»

Nei lavori precedenti hai dedicato dei brani alla tua famiglia e qui?

«Forse è l’unico in cui non ci sono testi dedicati a loro, ma li cito sempre. Ad esempio mia mamma che mi chiama "col telefono sporco" oppure in “Scappati di casa” canto "Chissà se è ancora lì fuori dalla porta" riferendomi a quando mi nascondevano la chiave sotto lo zerbino. Sono molto legato a loro, ci penso sempre, soprattutto ora che sono diventato zio»

Torni spesso a casa?

«L’ultima volta è stata il 4 ottobre per il compleanno di Rebel, la figlia di mia sorella»

Se non sbaglio anche lei è immersa nella musica!

«È una punkettona e ha sempre cantato, come mio padre. Loro sono i miei primi fan, vengono ai concerti e gli mando subito le demo delle canzoni»

Con che gruppi sei cresciuto? Blink 182, Green Day e…

«Radiohead, Nirvana, Sum 41 e Black Sabbath. Mia madre mi faceva ascoltare Lenny Kravitz ma non ho mai capito se le piaceva “solo” la sua musica (ride)»

Provieni da un paese di 800 abitanti nelle Marche. Come hai fatto a crearti il tuo giro musicale?

«Si organizzavano gare di freestyle, ma nulla di più. Si parlava molto di Milano, ma nessuno poi aveva il coraggio di fare il grande salto. Eppure non è difficile: prendi un treno, ti trovi un appartamento e mandi curriculum. Oppure fai come me, ho dormito tre anni sul divano di un mio amico. Qui ci sono molte più opportunità»

La cover del disco

Quali lavori hai trovato?

«Ho fatto il commesso da Bershka, poi ho lavorato all’interno di uno showroom e infine ho curato la parte creativa di un brand. Mi sono dedicato esclusivamente alla musica quando ho iniziato con le dirette su Twitch, le donazioni mi hanno aiutato a finanziare il primo disco»

La strada dei talent non l’hai mai presa in considerazione?

«Me l'hanno proposto molte volte, ma ho sempre rifiutato perché mi sembra una scorciatoia. Inoltre, vedo spesso che il pubblico urla "sei bellissimo" invece di cantare il brano. Ho creduto in me stesso più di chiunque altro e alla fine ce l'ho fatta»

Con un Forum quasi sold out a dicembre.

«È un bel traguardo, sono contento. Poi ci sono tante altre cose da fare»

Intendi a febbraio?

«No no, a Sanremo vado solo in vacanza! Magari un giorno salirò sul quel palco, ma non ora»

Tornando al tuo album, l’ultima canzone si intitola “Pagliaccio” e tutta l’estetica del progetto ruota intorno al circo.

«Quando ero più piccolo si fermavano sempre nei parcheggi del mio paese i circensi, maghi, giocolieri, ero molto affascinato. Mia nonna era amica della “Moira Orfei” di quella compagnia, venivano spesso a casa e andavo a vedere i loro spettacoli. È un omaggio a questo mondo»

Tre canzoni che ti hanno fatto piangere dopo averle ascoltate?

«“Piccolo”, “Pagliaccio” e “Horror 2” perché sono molto personali»

C’è quel sogno a cui pensi da tempo e ancora non hai realizzato?

«Fare una canzone con mio papà»

Dopo toccherà anche a tua sorella.

«Certo, lei ha anche una band. Aspetto poi che cresca la mia nipotina Rebel per scriverle le canzoni e farle da manager!»