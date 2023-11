“Natale con Luì e Sofì”, il Fantadisco dei Me contro Te: «E nel 2024 festeggiamo 10 anni di carriera»

Dal 24 novembre nei negozi e in digitale, il loro primo album dedicato alle Festività. Ecco l'intervista Alessandro Alicandri







Il duo di YouTuber più amato dai bambini, Luì e Sofì dei "Me contro Te," arriva il 24 novembre con un nuovo album. il terzo, dedicato questa volta alla magia del Natale. Li abbiamo intervistati per farci raccontare tutto su questo disco, formato da 10 canzoni di cui 3 totalmente originali e 7 ricantate o rivisitate in chiave "Me contro te". Preparatevi perché hanno un sacco di cose da raccontarci.

Come state ragazzi?

Sofì: «Bene! Siamo molto carichi sia per il disco che per l'uscita di "Super Babbo Natale" il primo singolo estratto di cui c'è già un videoclip ufficiale sul nostro canale YouTube».

Avete immaginato Babbo Natale come un supereroe!

Luì: «Sì perché alla fine è quello che da bambini pensavamo di lui, sentendo le storie che lo riguardano. Siamo sicuri i nostri fan lo vedano un po' come lo vediamo noi, una persona super speciale!».

Ci avete preso gusto a fare musica ormai, è evidente!

Luì: «La musica è una nostra passione da sempre: io suonavo in una band mentre Sofì cantava nel coro della scuola».

Sofì: «Non è il nostro lavoro principale ma facciamo così tanti progetti musicali, anche allegati ai nostri film, che facciamo più musica dei cantanti di professione!»

Come mai avete deciso di pubblicare un album dedicato alle Festività?

Sofì: «Natale per noi è un momento bellissimo, abbiamo già fatto persino l'albero di Natale! Ci piace perché come molti sanno, le nostre famiglie sono in Sicilia, mentre noi abitiamo a Milano. I momenti per stacca la spina sono davvero pochi, così divertiva l'idea rievocare e da adesso accompagnare quei momenti così speciali con delle nostre canzoni».

C'è dietro un grosso lavoro, tra brani originali e riscritti.

Luì: «Sì, essendo un "Fantadisco" non potevano mancare i brani con i personaggi e le situazioni dei "Me contro te", compresa la canzone gioco "12 giorni a Natale" in stile "Alla fiera dell'Est". Abbiamo realizzato video e coreografie per cinque dei brani pubblicati che piano piano pubblicheremo sul nostro canale».

Sofì: «Le avremmo volute fare tutte, ma è già è stata un'impresa fare questi video! Vedrete».

A proposito di imprese, festeggiate nel 2024 ben 10 anni di successi, che tra l'altro celebrerete con uno spettacolo dal vivo. Come vi fa sentire la cosa?

Sofì: «Innanzitutto increduli. Se ci penso mi vengono i brividi d'emozione. Siamo naturalmente molto soddisfatti e grati e alle persone che hanno reso i nostri sogni, letteralmente, realtà».

Luì: «Nei commenti ai nostri video in molti ci scrivono di essere cresciuti con noi... e oggi magari queste persone sono maggiorenni! Abbiamo scoperto di avere a che fare con due generazioni e siamo alla terza di bambini che magari attraverso fratelli e sorelle più grandi ci hanno scoperto».

Se dovessimo individuare un segreto del vostro successo, quale sarebbe?

Luì: «Credo la costanza. Siamo in uno stato mentale dove ci impegniamo nei progetti e ci dedichiamo con grande precisione. Poi certo, forse siamo stati anche fortunati nel fare le scelte giuste al momento giusto, anche nei momenti in cui l'attenzione su di noi magari è calata, non c'erano grossi progetti all'orizzonte... Ecco, anche in quei momenti ci siamo impegnati per inventarci qualcosa di nuovo e non fermarci mai».

Nel disco citate il Grinch che minaccioso prova a rovinare lo spirito del Natale. Cosa possiamo augurare a chi magari vive le festività con meno gioia rispetto a altri?

Sofì: «Beh, mi auguro che possano divertirsi... e ballare... e riunirsi con chi amano per vivere un momento di spensieratezza anche quando le cose non vanno sempre bene. Noi ce la mettiamo tutta, anche in queste Festività, per fare quello che ci riesce di più: portare buonumore».

Luì: «Noi invitiamo spesso i genitori che vengono al cinema a accompagnare i figli a fare quello che fanno i loro bambini: lasciarsi andare, provare a tornare piccoli anche solo per un momento. Non fa mai male vivere con un po' di leggerezza. Siamo sicuri che quello spirito allegro possa aiutare chiunque».