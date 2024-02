“Nei letti degli altri” di Mahmood: il pop italiano suona (e diventa) internazionale

Arriva in formato digitale l'album dell'artista di "Tuta gold" a Sanremo 2024. Vi sorprenderà Alessandro Alicandri







Mahmood non sembra una persona competitiva: nelle interviste ragiona con lo sguardo volto al benessere personale (umano), al divertimento del pubblico. Dopo la partecipazione a Sanremo con "Tuta gold", la sua vittoria sono i numeri mastodontici del brano che superano qualsiasi altro singolo del Festival, collocandosi nelle classifiche di streaming anche a livello globale. Il nuovo album "Nei letti degli altri", disponibile in digitale e streaming dal 16 febbraio, presto in formato fisico cd e vinile.

"Tuta gold" è solo la punta dell'iceberg: è un album che eleva in profondità di scrittura, sperimentazione e gusto i lavori precedenti. Il fuoco è lo stesso, ma si evolve (come i suoi amati Pokémon) in qualcosa di ancora più coraggioso, con un approccio che non parla solo all'Italia, ma a chiunque nel mondo.

In "NLDA", acronimo di "Nei letti degli altri", Mahmood gioca con il fatto di essere percepito all'estero come un rapper, creando un potentissimo inizio dai contenuti attuali uniti alla "ferocia musicale" di Slim Soledad, dj e artista di enorme talento. In "Cocktail d'amore" ricopre di velluto le emozioni più intime del suo essere e in crescendo (perché il disco sembra costruito su un decollo emotivo) i brani partono dalle radici della terra, volano verso il "Paradiso" in duetto con Chiello e Tedua, per poi tornare a terra in "Stella cadente". In mezzo, ci sono brani irresistibili come "Bakugo" (un omaggio al famoso personaggio del manga "My hero academia") e la commovente "Nel tuo mare", uno dei brani più intensi di tutto il disco. Non dimentichiamo tra i brani più belli "Neve sulle Jordan" con la presenza di Capo Plaza.

Le produzioni spaziano tra i nomi più importanti della scena italiana (e non solo) come Dardust, Francesco Fugazza, MadFingerz, Katoo, Drast, Golden Years, Michelangelo, Lvnar, LUCASV, BGRZ, d.whale, Marcello Grilli.

Dal 4 aprile Mahmood girerà l'Europa con il suo nuovo tour che lo porterà poi al Fabrique di Milano il 17 e il 18 maggio, in attesa di vederlo poi in tantissime date estive e nei palazzetti previste il prossimo ottobre (27 e 28 al Forum di Milano), il 27 a Roma al Palazzo dello Sport e il 21 a Napoli al Palapartenope.