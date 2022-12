Nek: «30 anni di carriera e la voglia di sorprendere sempre me stesso»

L’artista festeggia un traguardo importante con una raccolta celebrativa e tre concerti nel 2023: ecco cosa ci ha raccontato Giulia Ciavarelli







Il pubblico milanese lo ha accolto a braccia aperte, quella del Teatro Arcimboldi era la prima tappa di una lunga serie di festeggiamenti: Filippo Neviani, in arte Nek, spegne cinquanta candeline e celebra i trent'anni di carriera con un disco, tre concerti e «tante cose all’orizzonte».

C’è chi lo ha definito il “bravo ragazzo” del pop italiano, i suoi occhi di ghiaccio, è innegabile, hanno conquistato intere generazioni: eppure, quello che ci ha colpito è la sua generosità nel raccontarsi, senza filtri. L’uscita della raccolta celebrativa “5030” è stata l’occasione per ascoltare tante hit riarrangiate, iniziare a familiarizzare con nuovi brani, come il singolo “La teoria del caos”, e parlare a cuore aperto di un percorso lungo, soddisfacente ma non privo di ostacoli.

Trent’anni sul palco e cinquanta di età: ti piacciono i bilanci?

«Non tanto, mi piace definirlo un grande inventario! Mi guardo indietro e mi sorprendo di quello che sono riuscito a raggruppare all’interno di questa stanza che porta tanti ricordi».

Ti fanno effetto i cinquanta?

«Ogni tanto si! La gente mi dice sempre che ne dimostro di meno e alcune volte ci credo (sorride). Sono uno sportivo, cerco sempre di inventarmi le giornate. Certo, rispetto a qualche anno fa mi sento più affaticato ma devo dire che il lavoro che faccio mi aiuta a tenermi giovane, è davvero stimolante. Poi mi piace molto festeggiare, è una bella occasione per stare insieme a parenti e amici: dopo il Covid, questi sono momenti che vanno tenuti stretti».

Hai attraversato anche un altro momento difficile, l’incidente alla mano: è stato difficile metabolizzare l’accaduto prima di parlarne pubblicamente?

«Si, ho dovuto accettare il cambiamento, in realtà lo sto ancora facendo. La mia mano sinistra, pur avendo acquisito nuovamente l’80% delle sue funzioni, non tornerà più come prima. È stato un incidente allo stesso tempo delicato e terrificante, specie per un musicista che lavora e crea con le mani. Non è semplice, deve partire tutto dalla testa».

Cosa vuol dire, per te, il cambiamento?

«“Se non cambi, non evolvi e rimani fermo” dissero i medici quando riuscirono a salvarmi le dita della mano. Mi hanno confermato che non tornerò più come prima, ma non per questo significa che ci sarà un "Filippo peggiore", anzi!».

Dirlo è facile, metterlo in pratica è molto complicato.

«Proprio così, ci vuole tempo. Prima si parte, meglio è».

Credi si possa applicare anche alla tua carriera musicale?

«Una parte di me si è adattata accettando questo nuovo mondo musicale, un'altra non potrò mai abituarsi perché significherebbe perdere la propria natura. Non potrei e non vorrei mai fare quello che oggi ascolta mia figlia».

Anche lei è appassionata di musica?

«La più piccola, Beatrice, è una grande ascoltatrice ed è in quella fase in cui si chiude in camera con la musica a tutto volume! Quando siamo in macchina insieme, poi, fa partire la sua playlist di brani trap (sorride)».

Ti senti lontano dalle nuove generazioni?

«Sì, non saprei confrontami con il loro stile, non avrei credibilità ma nemmeno le potenzialità. Continuo a percorrere la mia strada con un occhio al futuro, attento a non eclissare un passato che parla da sé. Magari ho fatto anche io il mio tempo, chi lo sa! Torniamo sempre qui: accettare il fatto che i tempi sono cambiati».

Parlando di tempo, il tuo lo stai riempiendo con attività extra-musicali come la scrittura di un libro o la conduzione di un programma.

«Vado sempre alla ricerca di nuovi stimoli, credo che questo mestiere lo porti alla morte nel momento stesso in cui ti senti arrivato. Voglio sorprendere me stesso, mettermi alla prova e uscire dalla mia comfort zone. L’esperimento televisivo è andato molto bene, mi piace l’idea di imparare qualcosa di diverso. Spero ci saranno altre occasioni!».

Torniamo alla musica: nel tuo nuovo album “5030” ci sono tre collaborazioni molto interessanti, ce le racconti?

«Tutto è nato in modo naturale, con Lorenzo Jovanotti ci siamo incontrati quest’estate al suo Jova Beach Party e abbiamo cantato due miei brani, poi gli ho subito chiesto “Ti va di riprendere la magia che abbiamo creato sul palco”? E così è andata! Anche con Francesco Renga e Giuliano Sangiorgi è stato un bel lavoro di unione musicale».

Sei reduce dal concerto milanese dell'11 dicembre a Milano, è stato un piccolo assaggio di quello che vedremo il prossimo anno.

«Sì, un test per provare la scaletta, nel 2023 i festeggiamenti si trasferiranno a Bologna, Roma e Torino. E poi bollono in pentola tante cose, novità all’orizzonte!».